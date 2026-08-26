ВЦИОМ: молодежь сосредоточена на материальном и психологическом благополучии
Чаще всего россияне в возрасте от 14 до 35 лет нацелены на достижение материального благополучия и финансовой независимости. Это следует из первого индекса приоритетов молодежи, составленного аналитическим центром ВЦИОМ. При этом в своих возможностях успешно реализоваться в этом направлении в ближайшее время уверена лишь треть опрошенных. Государство должно создавать инфраструктуру для того, чтобы молодежь видела четкую взаимосвязь между усилиями и результатом и не откладывала мечты на потом, отмечают эксперты.
Аналитический центр ВЦИОМ 26 августа опубликовал пилотный индекс приоритетов молодежи. Для его составления социологи опросили 1,2 тыс. россиян в возрасте от 14 до 35 лет и предложили им попарно оценить девять сфер жизни. Респонденты последовательно выбирали самую значимую для себя сферу из двух альтернатив на ближайшие два года.
Самым важным для молодежи оказался вариант «достижение материального благополучия, финансовой независимости». Также в топ входят забота о своем здоровье и построение карьеры. А вот создание семьи заняло лишь седьмое место. Причем эта сфера жизни оказалась гораздо важнее для респондентов в возрасте 30–35 лет, чем для подростков 14–17 лет.
Подробнее — в материале «Ъ» «Молодой, здоровый и богатый».
Другое исследование Агентства стратегических инициатив показало, что работа и возможности для собственного дела занимают первое место среди важных сфер жизни россиян от 16 до 35 лет, а материальное благополучие находится на втором месте. Для подростков 16–17 лет образование и развитие занимают третье место, а жилищные условия — четвертое. С 18 лет жилье выходит на третью позицию и сохраняет ее до 35 лет.
Согласно исследованию, проведенному при участии профильных институтов, российская молодежь выделяет достойную работу, здоровье и образование как ключевые приоритеты устойчивого развития. Этот выбор отличается от зарубежных стран, где молодежь чаще фокусируется на климате и экологии, и отражает акцент на экономической стабильности и профессиональной реализации внутри России.
Большинство россиян (76%) считают, что молодежь откладывает рождение первого ребенка из-за финансово-экономических причин, включая низкий уровень жизни (35%) и отсутствие собственного жилья или высокий процент по ипотеке (25%). Для «поколения цифры» (родившиеся в 2001 году и позже) и «младших миллениалов» (1992–2000 годы рождения) наличие собственного жилья гораздо важнее для рождения детей, чем для старших поколений.