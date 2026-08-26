ВЦИОМ: молодежь сосредоточена на материальном и психологическом благополучии

Чаще всего россияне в возрасте от 14 до 35 лет нацелены на достижение материального благополучия и финансовой независимости. Это следует из первого индекса приоритетов молодежи, составленного аналитическим центром ВЦИОМ. При этом в своих возможностях успешно реализоваться в этом направлении в ближайшее время уверена лишь треть опрошенных. Государство должно создавать инфраструктуру для того, чтобы молодежь видела четкую взаимосвязь между усилиями и результатом и не откладывала мечты на потом, отмечают эксперты.

Аналитический центр ВЦИОМ 26 августа опубликовал пилотный индекс приоритетов молодежи. Для его составления социологи опросили 1,2 тыс. россиян в возрасте от 14 до 35 лет и предложили им попарно оценить девять сфер жизни. Респонденты последовательно выбирали самую значимую для себя сферу из двух альтернатив на ближайшие два года.

Самым важным для молодежи оказался вариант «достижение материального благополучия, финансовой независимости». Также в топ входят забота о своем здоровье и построение карьеры. А вот создание семьи заняло лишь седьмое место. Причем эта сфера жизни оказалась гораздо важнее для респондентов в возрасте 30–35 лет, чем для подростков 14–17 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молодой, здоровый и богатый».