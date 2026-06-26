Поколение, которого нет

Операторам связи указали на то, что рекламные кампании, посвященные 5G, могут создавать у абонентов ложные впечатления о «возможности пользоваться услугами связи» с использованием 5G, так как технология пока в России не реализована. Компаниям рекомендовали изменить свои маркетинговые акции, так как они могут «содержать признаки недобросовестного поведения». Если операторы не последуют этим рекомендациям, ФАС может возбудить дела о недобросовестной конкуренции, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ФАС рекомендовала операторам связи изменить свои рекламные кампании 5G к 3 июля, «не допуская введение потребителей в заблуждение и создания у абонентов ложного впечатления о коммерческом внедрении сети 5G», следует из протокола заседания экспертного совета службы, с которым ознакомился “Ъ”.

Кроме того, в такой же срок операторам рекомендовали изменить условия своих маркетинговых акций, «так как они могут содержать признаки недобросовестного поведения». В частности, ФАС рекомендовала «Вымпелкому» изменить условия акции «Платим за входящие», в рамках которой оператор обещает платить абонентам 50 коп. за каждую полную минуту разговора, если их абонент отвечает на вызов другого мобильного оператора, а «МегаФону» — «Маркетплейс тарифов» — в которой компания предлагает выбрать тариф любого оператора и подключить его у «МегаФона». Также операторам рекомендовали не устанавливать специальные условия по тарифам при переходе абонента со своим номером «с указанием конкретных операторов-конкурентов». В ФАС “Ъ” сказали, что проанализируют представленные материалы и информацию об исполнении рекомендаций и оценят эффективность принятых мер.

Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на свои сети (интерконнект). Чем больше вызовов других компаний завершается на сети оператора, тем больше он получает денег. Средняя ставка по интерконнекту на рынке составляет около 1 руб./мин. Ранее ФАС уже признавала МТС нарушителем после проведения похожей акции «Бонус за входящие». Ранее “Ъ” писал, что ФАС заинтересовалась рекламными компаниями 5G «Вымпелкома», «МегаФона» и МТС, а также маркетинговыми акциями операторов (см. “Ъ” от 9 июня).

В «Вымпелкоме» “Ъ” сказали, что получили протокол и предоставят службе всю необходимую информацию и пояснения. «Сформировавшийся к настоящему времени телеком-рынок отличается высокой конкуренцией и динамичностью, что требует от его участников постоянного совершенствования продуктовых предложений, развития сервисов и внедрения новых форм взаимодействия с клиентами»,— добавили в компании.

В «МегаФоне» считают, что по итогам заседания совета «не было выявлено признаков недобросовестной конкуренции в действиях операторов». «Протокол заседания носит рекомендательный характер, мы продолжаем конструктивный диалог с регулятором. Хотим отметить, что при разработке рекламных материалов наша компания всегда руководствуется действующим законодательством и принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг»,— добавили в компании.

Рекомендации ФАС «устанавливают понятные правила игры и напоминают игрокам о последствиях недобросовестной конкуренции», считают в Т2. В компании тем не менее сожалеют, что «едва получив заключение по одному проекту, один из конкурентов запускает новый, крайне сомнительный с точки зрения антимонопольного законодательства». В МТС не ответили “Ъ”.

Решения экспертного совета носят рекомендательный характер и за их неисполнение не предусмотрено санкций, объясняет руководитель антимонопольной практики МКА «Аронов и Партнеры» Оксана Кромская. Сейчас ФАС анализирует ситуацию по предоставлению услуг 5G и избирает путь «мягкого регулирования», вырабатывая конкретные подходы по вопросу корректности тех или иных практик, считает старший консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова. Учитывая, что рекомендации отражают официальную позицию регулятора и «публично квалифицируют действия операторов как вводящие потребителей в заблуждение», игнорирование таких сигналов создает очевидные риски возбуждения антимонопольного дела по признакам недобросовестной конкуренции, считает она.

Алексей Жабин