Минпромторг предложил распространить нацрежим на закупки работ

Национальный режим в закупках государства и госкомпаний может быть распространен на услуги, которые исполнители и подрядчики оказывают в рамках исполнения госзаказа. Такое предложение 26 августа выдвинул глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Суть нацрежима — в ограничении возможности приобретения для госнужд иностранных товаров. Так, преимущество отдается продукции из России или Евразийского экономического союза. При этом действующие правила не ограничивают использование подрядчиками в рамках госзаказа импортного оборудования для оказания услуг или осуществления работ.

На исправление этой ситуации и нацелена инициатива Минпромторга. По словам Антона Алиханова, это позволит дозагрузить «профицитные» производственные мощности на фоне «затухания» спроса в ряде отраслей. Минпромторг, уточнил он, готов проработать соответствующую законодательную инициативу — сейчас вопрос обсуждается с Минфином и Минэкономразвития. “Ъ” направил в ведомства запросы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Услуги перед отечеством»