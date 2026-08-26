Минпромторг предложил распространить нацрежим на закупки работ
Национальный режим в закупках государства и госкомпаний может быть распространен на услуги, которые исполнители и подрядчики оказывают в рамках исполнения госзаказа. Такое предложение 26 августа выдвинул глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Суть нацрежима — в ограничении возможности приобретения для госнужд иностранных товаров. Так, преимущество отдается продукции из России или Евразийского экономического союза. При этом действующие правила не ограничивают использование подрядчиками в рамках госзаказа импортного оборудования для оказания услуг или осуществления работ.
На исправление этой ситуации и нацелена инициатива Минпромторга. По словам Антона Алиханова, это позволит дозагрузить «профицитные» производственные мощности на фоне «затухания» спроса в ряде отраслей. Минпромторг, уточнил он, готов проработать соответствующую законодательную инициативу — сейчас вопрос обсуждается с Минфином и Минэкономразвития. “Ъ” направил в ведомства запросы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Услуги перед отечеством»
Предложение Минпромторга является частью более широких усилий по стимулированию спроса на отечественную продукцию и импортозамещение. Так, в августе 2024 года президент Владимир Путин уже подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок, который предоставляет преимущество товарам отечественного производства, снимая иностранные заявки с торгов при наличии хотя бы одной заявки от российской компании. Ранее, в январе 2026 года, Антон Алиханов предлагал запретить госзакупки импортной продукции легкой промышленности стоимостью менее 1 млн рублей, что, по его оценкам, составляет 98% объема госзакупок в физическом выражении и около 40% в денежном.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) также предлагал скорректировать национальный режим при закупках, распространив его не только на оборудование, но и на продукты интеллектуальной собственности, а также упростить процедуру включения товаров в реестр российской продукции. Глава РСПП Александр Шохин отмечал, что текущий порядок не всегда соответствует интересам высокотехнологичного бизнеса, и предложил учитывать не только «железо», но и используемое программное обеспечение, результаты НИОКР и инжиниринга.
Минпромторг также намерен стимулировать спрос на российскую высокотехнологичную продукцию в частном секторе, предлагая заключение специнвестконтрактов (СПИК) не только с производителями, но и с потребителями промышленной продукции. Эта инициатива была поддержана Владимиром Путиным, и ее практическую реализацию министр предложил начать со СПИК на строительство центров обработки данных с обязательством использования российского оборудования.