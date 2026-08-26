Три человека пострадали при атаке ВСУ на центр Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Донецка. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Информация о числе погибших и раненых уточняется, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города»,— указано в сообщении господина Пушилина в Telegram-канале. Где именно произошла атака, он не уточнил.

В СКР сообщали «РИА Новости», что ВСУ ударили ракетами по крупнейшему в городе ТРЦ «Донецк сити». Здание повреждено. На месте атаки обнаружили фрагменты крупнокалиберных боеприпасов иностранного производства, сказали ТАСС в ведомстве.