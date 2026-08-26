ВСУ ударили ракетами по ТРЦ «Донецк сити»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Донецка, в том числе по крупнейшему в городе торгово-развлекательному центру «Донецк сити». Здание получило разрушения. Об этом сообщили «РИА Новости» в Следственном комитете России (СКР).

В момент удара в ТРЦ находились люди. О пострадавших не сообщается. На местах атак работают сотрудники СКР.

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, за прошедшие сутки средства ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ, которые летели в сторону объектов гражданской инфраструктуры региона.