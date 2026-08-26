Ответные пошлины Канады затронут значимые для страны товары из США
Контрпошлины на американские товары, которые с 8 сентября планирует ввести Канада, могут затронуть импорт США сразу в нескольких чувствительных отраслях — от металлургии до кухонной техники и продовольствия. В отдельных нишах Канада поглощает больше половины, а иногда 75% американского экспорта, поэтому быстро найти замену рынку Оттавы будет непросто. При этом торговая дуэль ставит в уязвимое положение и сами канадские компании: чтобы ответить Вашингтону «доллар за доллар», Оттаве пришлось обложить пошлинами и товары, от поставок которых она сама критически зависит.
Канада с 8 сентября введет пошлины на американские товары в размере от 15% до 50% на общую сумму $27,6 млрд. Меры распространяются, в частности, на автомобили и мотоциклы, молочную продукцию, бытовую технику и электроприборы, сельхозоборудование. Такое решение объявлено после того, как США ввели 22 августа 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Перед этим представители двух стран несколько недель работали над торговым соглашением, но к компромиссу не пришли.
Наиболее чувствительным к канадским контрмерам может оказаться металлургический сектор США: пошлины на сталь, алюминий и продукцию из них повышаются с 25% до 50%. Канада — второй по величине рынок сбыта для американской стали и алюминия. Так, по расчетам “Ъ”, в первом полугодии 2026 года на Канаду пришлось 23% от всего экспорта из США черных металлов и стальных изделий — $4,6 млрд. Еще $1,6 млрд, или 19% американского экспорта, составили поставки алюминия.
Подробнее — в материале «Ъ» «Канада не поскупилась на пошлины».
Введенные Канадой с 8 сентября ответные пошлины на американские товары являются мерой, направленной на защиту канадских отраслей, рабочих и фермеров от необоснованных американских тарифов, как сообщила пресс-служба Минфина Канады 25 августа 2026 года. Эти меры затронут импорт на общую сумму 27,6 млрд долларов США и будут включать пошлины от 15% до 50%, в том числе на автомобили, молочную продукцию, бытовую технику и сельхозоборудование.
Перед этим, 22 августа 2026 года, США ввели 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, включая пиво и сыр, после того как представители двух стран не смогли прийти к компромиссу по торговому соглашению. Президент США Дональд Трамп 24 августа 2026 года также заявил о намерении повысить с 1 января 2027 года до 50% пошлины на все легковые и грузовые автомобили, автозапчасти и сталь из Канады.
Пошлины на металлы являются частью более широкого торгового конфликта между США и Канадой. Так, уже 4 июня 2025 года Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на импортируемые в США сталь и алюминий с 25% до 50%, что тогда канадская промышленность назвала «катастрофой». Власти Канады, в свою очередь, 20 июня 2025 года заявили о введении защитных пошлин на импорт стали и алюминия, чтобы стабилизировать внутренний рынок и предотвратить перераспределение товаропотоков из-за действий США.