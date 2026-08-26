Ответные пошлины Канады затронут значимые для страны товары из США

Контрпошлины на американские товары, которые с 8 сентября планирует ввести Канада, могут затронуть импорт США сразу в нескольких чувствительных отраслях — от металлургии до кухонной техники и продовольствия. В отдельных нишах Канада поглощает больше половины, а иногда 75% американского экспорта, поэтому быстро найти замену рынку Оттавы будет непросто. При этом торговая дуэль ставит в уязвимое положение и сами канадские компании: чтобы ответить Вашингтону «доллар за доллар», Оттаве пришлось обложить пошлинами и товары, от поставок которых она сама критически зависит.

Канада с 8 сентября введет пошлины на американские товары в размере от 15% до 50% на общую сумму $27,6 млрд. Меры распространяются, в частности, на автомобили и мотоциклы, молочную продукцию, бытовую технику и электроприборы, сельхозоборудование. Такое решение объявлено после того, как США ввели 22 августа 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Перед этим представители двух стран несколько недель работали над торговым соглашением, но к компромиссу не пришли.

Наиболее чувствительным к канадским контрмерам может оказаться металлургический сектор США: пошлины на сталь, алюминий и продукцию из них повышаются с 25% до 50%. Канада — второй по величине рынок сбыта для американской стали и алюминия. Так, по расчетам “Ъ”, в первом полугодии 2026 года на Канаду пришлось 23% от всего экспорта из США черных металлов и стальных изделий — $4,6 млрд. Еще $1,6 млрд, или 19% американского экспорта, составили поставки алюминия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Канада не поскупилась на пошлины».