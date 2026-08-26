Спектакль «Щелкунчик. Несказка» Павла Глухова покажут в Стамбуле
11 и 12 сентября спектакль «Щелкунчик. Несказка» Павла Глухова покажут на сцене Культурного центра Ататюрка в Стамбуле. Постановка впервые будет представлена за пределами России. Об этом сообщил организатор гастролей «Арт Сизонс».
«Наш спектакль — это попытка услышать "Щелкунчика" так, будто он написан сегодня. Без сахарной глазури, без обязательной праздничности, без того, что мы привыкли воспринимать как "балетную норму"»,— отметил музыкальный руководитель и дирижер спектакля Антон Торбеев.
Премьера постановки состоялась в феврале в театре «Новая опера» в Москве. В основе спектакля в двух актах лежит либретто, написанное Павлом Глуховым и Татьяной Беловой.
Подробнее о спектакле — в материале “Ъ” «Па-де-ПТСР».
Премьера спектакля «Щелкунчик. Несказка» хореографа Павла Глухова состоялась в феврале 2026 года в театре «Новая опера», где его представил «Балет Москва».
В этой постановке балет превращен в реквием по погибшим и искалеченным в Первой мировой войне, что является радикальным пересмотром балета в России со дня его премьеры в 1892 году. Авторы либретто, Павел Глухов и Татьяна Белова, вдохновились немым фильмом Абеля Ганса «Я обвиняю» 1919 года, представив эпоху Первой мировой войны как флешбэк, где мастер-кукольник Натаниэль вспоминает события 20-летней давности из 1938 года.
В спектакле нет «вставных» номеров, крыс, снежинок и сладостей, а национальный дивертисмент второго акта отсутствует, вместо него разворачиваются эпизоды 1919 года, где друзья пытаются отвлечь Клару, потрясенную посттравматическим синдромом Натаниэля. Музыкальный эпизод «Битва игрушек с мышами» превращен в настоящий бой, а «Танец снежинок» отдан душам погибших на поле брани.