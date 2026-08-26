Спектакль «Щелкунчик. Несказка» Павла Глухова покажут в Стамбуле

11 и 12 сентября спектакль «Щелкунчик. Несказка» Павла Глухова покажут на сцене Культурного центра Ататюрка в Стамбуле. Постановка впервые будет представлена за пределами России. Об этом сообщил организатор гастролей «Арт Сизонс».

«Наш спектакль — это попытка услышать "Щелкунчика" так, будто он написан сегодня. Без сахарной глазури, без обязательной праздничности, без того, что мы привыкли воспринимать как "балетную норму"»,— отметил музыкальный руководитель и дирижер спектакля Антон Торбеев.

Премьера постановки состоялась в феврале в театре «Новая опера» в Москве. В основе спектакля в двух актах лежит либретто, написанное Павлом Глуховым и Татьяной Беловой.

Подробнее о спектакле — в материале “Ъ” «Па-де-ПТСР».