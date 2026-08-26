Российское зерно потеряло возможности для сбыта

Урожай зерновых в России в этом году снизится незначительно — на 3–6%, но главной проблемой для аграриев стала продажа имеющегося объема. Экспорт, на который отправляется половина российской пшеницы, из-за вывода из строя портов обновил многолетние минимумы, бизнес вынужден сбывать урожай по цене вдвое ниже себестоимости. Это может привести к сокращению посевных площадей в следующем сезоне.

Уборка урожая в России переходит в завершающую стадию. На 25 августа в стране было обмолочено 63,8% общего объема посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, рассказали “Ъ” в Минсельхозе. По данным директор «Совэкона» Андрея Сизова, сейчас убрано уже 80% занятых пшеницей площадей. Окончательно процесс уборки урожая в России завершится к ноябрю, но результаты уже хорошо прогнозируемы. По словам управляющего директора «Рексофт Консалтинг» Дмитрия Краснова, совокупный урожай зерна в России в этом году ожидается на уровне 135–137 млн тонн, а 3–6% меньше, чем в прошлом. В общей сложности под урожай 2026 года в России, согласно Росстату, было засеяно 77,3 млн га — на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Но реализовать и имеющийся урожай аграриям в итоге оказалось непросто из-за резкого падения экспорта. В аналитическом центре «Русагротранса» ожидают, что в августе за рубеж отправится 1,8 млн тонн пшеницы. Год к году значение сократится в 2,5 раза, став самым низким с 2010-го. В июле, по данным Российского зернового союза, поставки сократились на 17,7%, до 1,8 млн тонн. Это худший результат с 2018 года, говорит господин Краснов.

Основная причина начавшегося снижения — резкое ограничение судоходства в Азово-Черноморском бассейне: из-за атак БПЛА с 10 июля 2026 года была приостановлена работа сразу нескольких ключевых зерновых и маслоналивных терминалов, а владельцы судов начали отказываться от фрахтовых соглашений в зонах повышенного риска.

Подробнее — в материале «Ъ» «Закрома не вывозят».