Экспорт нефти из Новороссийска снизился в августе в 4,4 раза
Экспорт российской и казахстанской нефти из Новороссийска и портов Балтики за 1–21 августа сократился на 26% месяц к месяцу, до 6,1 млн тонн, следует из предварительных данных Vortexa и Kpler, которые приводит Argus в своем обзоре (есть у “Ъ”). Наибольшее падение — в 2,5 раза, до 1,21 млн тонн — показали отгрузки Urals, Siberian Light и казахстанской Kebco из Новороссийска в условиях отсутствия достаточного предложения судов.
«Стоимость аренды судов для перевозки грузов из Новороссийска продолжает расти из-за усиления военных рисков. По этой причине многие судовладельцы воздерживаются от отправки танкеров в акваторию Черного моря»,— говорится в обзоре.
Как уточняет Argus, экспорт российской нефти из Новороссийска в Индию за 21 день августа упал в 4,4 раза, до 516 тыс. тонн, поставки в Китай сократились в 3 раза, до 94 тыс. тонн. Отгрузок в Турцию и Египет, которые фиксировались в июле, в августе не было.
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Снижение экспорта российской и казахстанской нефти из Новороссийска, а также из балтийских портов, является частью более широкой проблемы, связанной с атаками на портовую инфраструктуру и возросшими военными рисками в Черном море. 30 июля Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) останавливал погрузку нефти после ударов БПЛА по танкерам в Новороссийске, что привлекло внимание к гарантиям бесперебойной работы трубопровода. Эти инциденты привели к тому, что многие судовладельцы воздерживаются от отправки танкеров в акваторию Черного моря, что увеличивает стоимость аренды судов.
В апреле 2026 года морской экспорт нефти из России сократился на 16,1% до 291 тыс. тонн в сутки, достигнув минимума с июня 2024 года, при этом наибольшее снижение поставок было в Новороссийске — на 73,2%. Исторически, при возникновении проблем в Черном море объемы перекидывались на балтийские порты, но пока судовладельцы неохотно работают на таком направлении, что делает снижение отгрузок из Новороссийска более устойчивым. По оценкам экспертов, скидки на Urals в $25–30 являются рекордными за последние три с лишним года, а более высокие значения фиксировались только в начале 2023 года.