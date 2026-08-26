Экспорт нефти из Новороссийска снизился в августе в 4,4 раза

Экспорт российской и казахстанской нефти из Новороссийска и портов Балтики за 1–21 августа сократился на 26% месяц к месяцу, до 6,1 млн тонн, следует из предварительных данных Vortexa и Kpler, которые приводит Argus в своем обзоре (есть у “Ъ”). Наибольшее падение — в 2,5 раза, до 1,21 млн тонн — показали отгрузки Urals, Siberian Light и казахстанской Kebco из Новороссийска в условиях отсутствия достаточного предложения судов.

«Стоимость аренды судов для перевозки грузов из Новороссийска продолжает расти из-за усиления военных рисков. По этой причине многие судовладельцы воздерживаются от отправки танкеров в акваторию Черного моря»,— говорится в обзоре.

Как уточняет Argus, экспорт российской нефти из Новороссийска в Индию за 21 день августа упал в 4,4 раза, до 516 тыс. тонн, поставки в Китай сократились в 3 раза, до 94 тыс. тонн. Отгрузок в Турцию и Египет, которые фиксировались в июле, в августе не было.

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