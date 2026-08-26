Сев озимых культур в России может подорожать на 20% из-за роста цен на топливо

В России начался сев озимых культур под урожай 2027 года. Осенний сев может подорожать примерно на 20% по сравнению с прошлым годом из-за роста цен на топливо и логистические услуги, сообщил «Ъ» управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

В Минсельхозе сказали «Ъ», что пока сев озимых идет лучше, чем в прошлом году. По состоянию на 25 августа было засеяно 391,8 тыс. га, что на 43,3% больше год к году.

В новом севе аграрии сократят площади озимой пшеницы в пользу культур с лучшей доходностью — озимого рапса, ячменя и зернобобовых, считают участники рынка. Например, посевные площади озимого рапса в этом году выросли в полтора раза, до 790 тыс. га.

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