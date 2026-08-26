Эксперт: принципиальных изменений в работе стоматологов с анестезией ждать не стоит

С 1 октября вступит в силу новый приказ Минздрава, обязывающий стоматологов проводить анестезию при любых манипуляциях, которые могут вызвать боль. Старая версия приказа такой нормы не содержала, и многие СМИ восприняли ее как какое-то нововведение. В действительности речь идет о нормативном закреплении уже существующей практики, пояснил “Ъ” эксперт.

С 1 октября стоматология не начнет работать иначе — государство просто приводит нормативную базу в соответствие с тем, как современная стоматологическая помощь уже должна быть организована, пояснил “Ъ” хирург-имплантолог и главный врач научной стоматологии «Дантистофф» Артем Харламов.

Большая часть норм, прописанных в приказе, уже является обычной практикой в современной стоматологии. «Если мы понимаем, что манипуляция будет болезненной, мы и сейчас проводим ее с обезболиванием. Никто не ждет нового приказа, чтобы поставить пациенту анестезию при лечении глубокого кариеса, удалении зуба или имплантации,— поясняет господин Харламов.— Если пациент по каким-то причинам не хочет анестезию, он может от нее отказаться. Но дальше врач должен оценить, можно ли безопасно провести конкретную манипуляцию без обезболивания».

Подробнее — в материале «Ъ» «Зубную боль приводят в порядок».