Урожай зерновых в России сократится на 6% в 2026 году

В России собрали урожай с 64% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили «Ъ» в Минсельхозе. Процесс уборки завершится к ноябрю. Совокупный урожай зерна по итогам сезона ожидается на уровне 135–137 млн т. Это на 3–6% меньше, чем в прошлом году, сообщил «Ъ» управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

Урожай пшеницы по итогам сезона ожидается на уровне 87–89 млн т, то есть на 2,3–4,5% меньше год к году. Урожай ячменя сократится на 3,6%, до 19 млн т. Урожай кукурузы может увеличиться с 14,8 млн до 16 млн т. Дмитрий Краснов объяснил сокращение урожая зерновых массовым перераспределением посевных площадей. Часть из них была переориентирована на масличные, так как аграрии считают эту культуру более прибыльной, пояснил он.

Минсельхоз принял несколько мер для поддержки сельхозтоваропроизводителей, рассказали «Ъ» в ведомстве. Среди них — расширение географии и списка грузов, перевозимых по льготному железнодорожному тарифу. Кроме того, в министерстве рассматривают пролонгацию льготных краткосрочных кредитов на сезонные полевые работы в некоторых регионах и выделение дополнительных субсидий производителям зерна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Закрома не вывозят».