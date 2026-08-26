Урожай зерновых в России сократится на 6% в 2026 году
В России собрали урожай с 64% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили «Ъ» в Минсельхозе. Процесс уборки завершится к ноябрю. Совокупный урожай зерна по итогам сезона ожидается на уровне 135–137 млн т. Это на 3–6% меньше, чем в прошлом году, сообщил «Ъ» управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.
Урожай пшеницы по итогам сезона ожидается на уровне 87–89 млн т, то есть на 2,3–4,5% меньше год к году. Урожай ячменя сократится на 3,6%, до 19 млн т. Урожай кукурузы может увеличиться с 14,8 млн до 16 млн т. Дмитрий Краснов объяснил сокращение урожая зерновых массовым перераспределением посевных площадей. Часть из них была переориентирована на масличные, так как аграрии считают эту культуру более прибыльной, пояснил он.
Минсельхоз принял несколько мер для поддержки сельхозтоваропроизводителей, рассказали «Ъ» в ведомстве. Среди них — расширение географии и списка грузов, перевозимых по льготному железнодорожному тарифу. Кроме того, в министерстве рассматривают пролонгацию льготных краткосрочных кредитов на сезонные полевые работы в некоторых регионах и выделение дополнительных субсидий производителям зерна.
Подробнее — в материале «Ъ» «Закрома не вывозят».
Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов в августе 2026 года отмечал, что в первой декаде августа зерно отгружалось только через 8 портов против 29 годом ранее, что связано с ограничением судоходства в Азово-Черноморском бассейне из-за атак БПЛА.
По словам Дмитрия Краснова, сокращение урожая зерна при росте масличных культур объясняется массовым перераспределением посевных площадей: аграрии не первый год воспринимают масличные как более маржинальную культуру. В августе 2026 года он также сообщал, что для пшеницы сокращение посевных площадей оказалось значительнее — на 4,6%, до 25,7 млн га, что является минимальным значением с 2014 года.
Прогнозы Дмитрия Краснова по снижению посевных площадей под пшеницу высказывались и ранее, например, в мае 2025 года он предполагал сокращение на 4% до 27,4 млн га. Тогда он отмечал, что не видит у внутреннего спроса потенциала для роста, так как стада крупного рогатого скота сокращаются, инвестиционная активность в мясомолочном сегменте остается сдержанной, а рационы кормления улучшаются в ущерб зерну.