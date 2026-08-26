Электронным протоколам прописали правила

Центризбирком (ЦИК) 26 августа определился с порядком подсчета электронных протоколов и презентовал новое программное обеспечение, которое упростит передачу в избиркомы списков наблюдателей. Попутно председатель ЦИКа Элла Памфилова призвала участников кампании избегать недобросовестных обобщений и «не разжигать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

ЦИК на заседании 26 августа утвердил инструкцию, которая устанавливает порядок определения результатов выборов с использованием ГАС «Выборы». Как пояснила Элла Памфилова, это «один из важнейших документов избирательной кампании».

В целом документ мало чем отличается от того, что действовал на прошлых парламентских выборах, разве что теперь участковые комиссии не должны будут прикладывать к своим протоколам в числе прочих документов ведомость применения на участке средств видеонаблюдения. Однако в инструкции появился новый раздел, посвященный электронным протоколам. Напомним, ранее ЦИК разрешил избирательным комиссиям 32 регионов оформление и передачу протоколов об итогах голосования и сводных таблиц в электронном виде: такая возможность у них появилась впервые.

Согласно утвержденной инструкции, первые экземпляры протоколов и сводных таблиц составляются в электронном виде и заверяются усиленной цифровой подписью членов комиссии. Необходимые документы перед отправкой прикладываются к ним также в электронном виде. Вторые экземпляры изготавливаются на бумажном носителе. При поступлении электронных документов в вышестоящую комиссию там должны провести проверку действительности цифровых подписей, ее результаты будут зафиксированы в специальном журнале.

Кроме того, рассказал член ЦИКа Константин Мазуревский, в этом году впервые сведения о числе избирателей, проголосовавших с использованием механизма «мобильный избиратель», будут передаваться участковыми комиссиями в территориальные для ввода в ГАС «Выборы». Им больше не нужно будет составлять соответствующие бумажные акты, а ЦИК будет располагать оперативной информацией о числе проголосовавших по месту пребывания (сейчас, по данным ЦИКа, соответствующие заявления подали 541 049 человек).

Также Элла Памфилова представила специальное программное изделие, которое упростит участникам кампании процесс подготовки и передачи в избиркомы списков наблюдателей. Оно готово, «хорошо протестировано» и в ближайшее время появится на сайтах всех избирательных комиссий, пообещала глава ЦИКа. Продукт позволяет формировать полный комплект файлов, необходимых для назначения наблюдателей. «Прошу представителей партий внимательно ознакомиться, не проспать, провести хорошую предварительную работу, чтобы потом не жаловаться, что наблюдателя где-то там не было, и не прибегать к недобросовестной практике, когда на основе одного нарушения делают обобщения на всю страну»,— заявила госпожа Памфилова.

Списки наблюдателей должны быть представлены в территориальные избиркомы не позднее 14 сентября, напомнила председатель ЦИКа. Она призвала партии не лениться и направлять на выборы наблюдателей, чтобы дать отпор спекуляциям, которые активно разжигают и поддерживают «наши западные недруги». По ее словам, уже сейчас в соцсетях распространяется более 300 тыс. разного рода фейков, направленных на дискредитацию выборов. «Очень советую всем думать, прежде чем что-то писать и распространять»,— предупредила Элла Памфилова.

Анастасия Корня