В Британии начали расследование по делу о смерти кембриджского профессора Ардея

Старший коронер Джулиан Моррис заявил в лондонском суде, что он принял решение начать дознание по делу о смерти бывшего кембриджского профессора Джейсона Ардея. Об этом написали СМИ, в том числе The Guardian и BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

«Различные сообщения дали мне основания подозревать, что смерть профессора Ардея 12 дней назад не была вызвана естественными причинами. Из этого следует, что я должен начать расследование»,— заявил господин Моррис. Ранее Скотленд-Ярд предварительно заявил, что смерть не рассматривается как подозрительная.

В 2023 году Джейсон Ардей стал профессором по социологии образования в Кембриджском университете. О его назначении много писали, так как он стал самым молодым чернокожим профессором в истории Кембриджа. Однако в конце июля господин Ардей оказался в центре скандала, когда его обвинили в плагиате. Вскоре он ушел в отставку.

14 августа Джейсона Ардея нашли мертвым в его доме. Скандал вокруг него оказался очень громким: правые считают его историю примером того, до чего довела университеты политика расового разнообразия, а сочувствующие говорят о нем как о жертве расистской травли.

Подробнее о Джейсоне Ардее — в материале “Ъ” «Плут и жертва».

Яна Рождественская