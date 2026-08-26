Из-за наводнения в Непале 17 человек погибли и сотни туристов пропали без вести

Мощное наводнение произошло в горном районе Расува в Непале из-за повышения уровня воды в реке Бхоте-коши. Поток воды смыл несколько деревень, из-за чего погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщило BBC со ссылкой на данные полиции.

Как пишут китайские СМИ, в том числе «Синьхуа», паводок затронул порт Гиронг в Тибете. Из-за ЧП были перекрыты дороги, отключены связь и электричество в приграничном районе Шигадзе в Тибете. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к «всесторонним» усилиям по поиску пропавших без вести.

По данным непальского Jardan, от оползня на границе пострадали девять военнослужащих, более 20 сотрудников силовых структур пропали без вести. Управление по туризму Непала заявило о 384 пропавших без вести туристах. Больше всего повреждений зафиксировано в горном округе Расува. Местные власти призвали людей, проживающих вдоль реки Бхоте Коши, перебраться на возвышенности.