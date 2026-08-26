Администрация США представила Конгрессу ядерную сделку с Саудовской Аравией
Белый дом внес на рассмотрение Конгресса соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирного атома, ранее вызвавшее нарекания в экспертной среде в связи с отходом США от собственных стандартов ядерной безопасности. У законодателей есть три месяца, чтобы решить, соответствует ли документ национальным интересам США. Несмотря на то что сделка сулит американским компаниям многие миллиарды долларов, ряд представителей Демократической партии опасаются, что она вызовет ядерную гонку на Ближнем Востоке. Сорваться сделка может, впрочем, по другой причине.
Вопреки сложившейся практике, ни одна из частей этого соглашения до сих пор не была обнародована. Ранее, как правило, подобные документы после подписания публиковались и только приложения оставались засекреченными. Американские СМИ не исключают, что текст был полностью загрифован из-за бурной дискуссии, которая началась в Вашингтоне после того, как стало известно о параметрах сделки с Эр-Риядом.
Подробнее — в материале «Ъ» «От атома до Авраама».
Администрация США Дональда Трампа рассматривала возможность передачи Саудовской Аравии технологий обогащения урана ещё в марте 2026 года, направив в Конгресс отчёт о необходимости такой сделки для интересов безопасности США. В июле 2026 года президент Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией, которое может предоставить Эр-Рияду возможности по обогащению урана и не включает гарантий, ранее заявлявшихся Вашингтоном как необходимые для предотвращения перенаправления ядерных материалов на создание оружия.
22 июля 2026 года в Вашингтоне было подписано американо-саудовское ядерное соглашение, по которому американские компании окажут Саудовской Аравии помощь в развитии её гражданской ядерной программы. Изначально, условия сделки не предполагали присоединения Саудовской Аравии к «соглашениям Авраама», но 23 июля Белый дом заявил, что сделка будет расторгнута, если Саудовская Аравия не начнет нормализацию отношений с Израилем. Это условие было добавлено постфактум президентом Трампом после критики сделки в СМИ.