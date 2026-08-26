Администрация США представила Конгрессу ядерную сделку с Саудовской Аравией

Белый дом внес на рассмотрение Конгресса соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирного атома, ранее вызвавшее нарекания в экспертной среде в связи с отходом США от собственных стандартов ядерной безопасности. У законодателей есть три месяца, чтобы решить, соответствует ли документ национальным интересам США. Несмотря на то что сделка сулит американским компаниям многие миллиарды долларов, ряд представителей Демократической партии опасаются, что она вызовет ядерную гонку на Ближнем Востоке. Сорваться сделка может, впрочем, по другой причине.

Вопреки сложившейся практике, ни одна из частей этого соглашения до сих пор не была обнародована. Ранее, как правило, подобные документы после подписания публиковались и только приложения оставались засекреченными. Американские СМИ не исключают, что текст был полностью загрифован из-за бурной дискуссии, которая началась в Вашингтоне после того, как стало известно о параметрах сделки с Эр-Риядом.

Подробнее — в материале «Ъ» «От атома до Авраама».