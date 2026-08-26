От атома до Авраама

Белый дом внес на рассмотрение Конгресса соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере мирного атома, ранее вызвавшее нарекания в экспертной среде в связи с отходом США от собственных стандартов ядерной безопасности. У законодателей есть три месяца, чтобы решить, соответствует ли документ национальным интересам США. Несмотря на то что сделка сулит американским компаниям многие миллиарды долларов, ряд представителей Демократической партии опасаются, что она вызовет ядерную гонку на Ближнем Востоке. Сорваться сделка может, впрочем, по другой причине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп обещает, что соглашение с Эр-Риядом приведет к «многолетнему многомиллиардному партнерству в области ядерной энергетики» с выгодой для США (на фото слева — наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп обещает, что соглашение с Эр-Риядом приведет к «многолетнему многомиллиардному партнерству в области ядерной энергетики» с выгодой для США (на фото слева — наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

О том, что администрация Дональда Трампа направила в Конгресс американо-саудовское соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, со ссылкой на источники сообщили газета The Wall Street Journal и ряд других изданий. Профильные комитеты Палаты представителей и Сената, как ожидается, приступят к изучению условий сделки, заключенной Вашингтоном и Эр-Риядом 22 июля. У конгрессменов есть 90 дней, чтобы определиться со своей позицией относительно нового соглашения. Если они захотят его заблокировать, им необходимо в течение этого срока принять соответствующую резолюцию. Если они этого не сделают, соглашение автоматически вступит в силу.

Вопреки сложившейся практике, ни одна из частей этого соглашения до сих пор не была обнародована. Ранее, как правило, подобные документы после подписания публиковались и только приложения оставались засекреченными.

Американские СМИ не исключают, что текст был полностью загрифован из-за бурной дискуссии, которая началась в Вашингтоне после того, как стало известно о параметрах сделки с Эр-Риядом.

Нарекания критиков вызвал тот факт, что, стремясь обойти конкурентов (среди которых была и Россия) в гонке за многомиллиардный контракт с Саудовской Аравией, США отошли от своих прежних жестких требований в сфере нераспространения ядерного оружия и предоставили Эр-Рияду право самостоятельно обогащать уран и перерабатывать отработавшее топливо. США, вопреки своей прежней позиции, не стали настаивать на дополнительных проверках своих будущих партнеров со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Дональд Трамп обещал, что новое соглашение с Саудовской Аравией приведет к «многолетнему многомиллиардному партнерству в области ядерной энергетики» с выгодой для США. Эксперты же обратили внимание на то, что Штаты требуют от Ирана полного отказа от обогащения урана и в то же время разрешают Саудовской Аравии такую деятельность, несмотря на то что ее власти ранее открыто проявляли интерес к ядерному оружию (см. “Ъ” от 20 июля).

Саудовская Аравия уже много лет интересуется мирным атомом. В ближайшие годы власти королевства хотели бы построить атомную электростанцию с 2 реакторами, а в перспективе иметь до 16 реакторов. Для Эр-Рияда это важно как с точки зрения престижа, так и с точки зрения его растущих потребностей в электроэнергии и желания иметь альтернативу нефти. В то же время власти Саудовской Аравии ранее не раз открыто предупреждали, что пойдут по пути создания военно-ядерной программы, если ядерное оружие появится у Ирана или любой другой страны Ближнего Востока. После подписания сделки по мирному атому с Эр-Риядом Белый дом заявил, что она соответствует всем международным стандартам и не создает никаких рисков с точки зрения распространения ядерного оружия.

В Конгрессе в этом сомневаются. «Эта сделка дает старт гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке»,— заявили в совместном открытом письме четыре члена Конгресса от Демократической партии (сенаторы Эдвард Дж. Марки и Джефф Меркли, а также члены Палаты представителей Джон Гараменди и Дональд С. Байер-младший. По их мнению, тот факт, что Дональд Трамп ведет войну с Ираном под предлогом сдерживания ядерных амбиций этой страны и одновременно допускает появление плохо контролируемой ядерной программы у Саудовской Аравии, представляет американскую внешнюю политику в противоречивом свете.

«Такая непоследовательность не делает Америку сильнее,— пишут они.— Она лишает американскую политику возможности восприниматься всерьез». Авторы письма настаивают на том, чтобы Саудовская Аравия подписала дополнительный протокол МАГАТЭ и взяла на себя обязательства ни при каких условиях не производить уран оружейного качества. В противном случае законодатели будут агитировать своих коллег сорвать сделку.

Американо-саудовское соглашение может оказаться подвешенным даже без противодействия демократов в Конгрессе.

23 июля, то есть на следующий день после ее подписания, Дональд Трамп неожиданно выдвинул новое условие для реализации договоренностей с Саудовской Аравией по мирному атому: Эр-Рияд, по его словам, должен сначала присоединиться к так называемым Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Ранее их заключили ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Саудовская Аравия же заявила, что сначала Израиль должен согласиться на создание Палестинского государства, чего израильские власти делать не собираются. По данным американских СМИ, Дональд Трамп продолжает тем не менее настаивать на том, что Эр-Рияд изменил свою позицию, и это может стать главным препятствием на пути ядерной сделки.

Елена Черненко