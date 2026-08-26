Никита Цзю проиграл в бою за звание претендента на титул IBF

С младшим сыном легенды отечественного бокса Константина Цзю — Никитой — случилась неприятность в очень важном поединке. Представляющий Австралию боксер в бою с соотечественником Беном Махоуни, в котором на кону стоял претендентский статус Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг), был гораздо активнее и жестче оппонента, но положительного вердикта от судей не дождался. Итогом матча стала ничья, тем, кто переживает за Цзю, вряд ли показавшаяся справедливой.

Пару раундов Никита Цзю никак не мог приспособиться к упрямо сидевшему в засаде и выстреливавшему редкими, но опасными наскоками Бену Махоуни, хорошо подготовившемуся к столкновению с соперником-левшой. Результативность этих наскоков выразилась в том числе в крови, ручьем хлеставшей из рассечения над правым глазом Цзю.

Затем, однако, дела у него пошли куда веселее. В пятом раунде левая Цзю дважды впечатывалась в голову Махоуни так, что, казалось, до нокдауна недалеко. И после этого он в активности, в плотности ударов противника превосходил. Впрочем, и противник, не давая скучать, огрызался.

В общем, вырулило все к объявлению счета на трех судейских картах, который лишний раз продемонстрировал, какой же это субъективный и тонкий вид спорта — бокс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никите Цзю не засчитали победу».