Из свежей почты

Юля Кольченко, 11 лет, хромосомное заболевание, задержка развития, требуется лечение. 232 397 руб.

Внимание! Цена лечения — 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 28 тыс. руб.

Юля родилась со скошенным затылком и сросшимися пальчиками. Муж сразу отказался от малышки, а я не сдавалась: возила ее на реабилитацию, дома делала массаж. И в два года дочка начала ходить, но не говорила и ничего не понимала. Русфонд помог нам попасть в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве. И вот результат: Юля ходит и бегает, сама ест ложкой, хорошо понимает речь, выполняет просьбы. Учится в коррекционной школе. Лечение в ИМТ надо продолжать, помогите его оплатить! Ольга Овечкина, Республика Марий Эл

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Юле требуется продолжить лечение. Нужно улучшить координацию движений, активизировать развитие речевых и моторных навыков».

Коля Вилков, 14 лет, деформация челюстей, нарушение прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 108 499 руб.

Внимание! Цена лечения — 287 499 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 29 тыс. руб.

Коля родился с глубокой расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. С пяти месяцев перенес несколько операций, его учили жевать, расширяли челюсти и выравнивали зубы. Нам очень помог Русфонд, огромное спасибо всем за поддержку Коли! Но проблем еще много. Сейчас сыну нужно продолжить ортодонтическое лечение. И мы вновь просим вашей помощи в его оплате. Светлана Черкунова, Ивановская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Коле требуется продолжение ортодонтического лечения с помощью брекет-системы. После ее удаления будут изготовлены специальные аппараты и проведен следующий этап ортодонтии».

Илья Баранов, 10 лет, злокачественная опухоль головного мозга — глиома, требуется генетическое исследование. 133 071 руб.

Полгода назад сына начали мучить сильные головные боли с тошнотой. На МРТ у Ильи выявили крупную опухоль мозга, его прооперировали, опухоль удалили. Она оказалась злокачественной. В клинике в Санкт-Петербурге сыну начали курс протонной терапии на фоне химиотерапии. Сейчас Илье срочно требуется генетическое исследование. Оно даст возможность определить тип опухоли, контролировать ход терапии и составить программу дальнейшего лечения. Но мы не в силах его оплатить. Помогите! Анна Гончарова, Московская область

Заведующий лабораторией молекулярно-генетических исследований Медицинского института имени Березина Сергея Александр Друй (Санкт-Петербург): «У Ильи злокачественная опухоль височной доли головного мозга — глиома. Сейчас мальчику необходимо проведение комплексного геномного профилирования. Этот метод диагностики позволит точно определить характеристики опухоли, поможет выбрать наиболее подходящее и наименее токсичное лечение».

Варя Сутягина, 2 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 134 180 руб.

Внимание! Цена лечения — 521 180 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 150 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 37 тыс. руб.

Первый перелом случился у Вари сразу после рождения, а всего у дочки было уже восемь переломов плечевых и бедренных костей. Недавно она перенесла сложный перелом бедра со смещением отломков. Кости срослись неправильно, образовалась деформация. Мы обратились в клинику Глобал Медикал Систем в Москве, где врачи диагностировали несовершенный остеогенез и сказали, что Варя нуждается в комплексном лечении. Но мы не в состоянии его оплатить: живем в поселке, муж школьный учитель. Виолетта Сутягина, Ульяновская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Варя нуждается в терапии бисфосфонатами одновременно с физической реабилитацией под контролем многопрофильной команды специалистов нашего центра. Комплексное лечение поможет поставить девочку на ноги».

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