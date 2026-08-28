Есть лекарства у Матвея Яруллина!

21 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Югория» мы рассказали историю одиннадцатилетнего Матвея Яруллина из Сургута («Хочется арбуза», Наталья Волкова). У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Он перенес химиотерапию, затем пересадку костного мозга — донором стала мама Матвея. Сейчас для успешного приживления донорского трансплантата и предотвращения опасных осложнений мальчику необходима терапия иммуноглобулинами, а также препарат револейд для стимуляции выработки тромбоцитов. Но оплата дорогих лекарств семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 488 875 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Яруллин

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Матвей Яруллин

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Всего с 21 августа 7829 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Югория», «Кубань», «Ока», «Томск» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 22 компании исчерпывающе помогли 68 детям, собрано 23 780 540 руб.