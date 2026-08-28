Приближение рыбалки

Девочке из Томска 16 лет. После девятого класса она хотела поступить в медицинский колледж и стать медсестрой в детской больнице — любит возиться с детишками. Но, кажется, в этом году не получится. У Лизы тяжелый сколиоз, искривление позвоночника. Без операции не обойтись. И нужна не просто операция, а технология VBT (Vertebral Body Tethering) — гибкие тросики надо прицепить к позвоночнику, чтобы они выпрямили девочке спину, но не мешали ей расти и нормально двигаться. Чудесная технология, самая передовая, но очень дорогая — два с лишним миллиона рублей. Откуда такие деньги у Лизиных мамы и папы, детсадовской воспитательницы и монтажника пластиковых окон?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Год от года Лизин сколиоз прогрессировал и, несмотря на все усилия врачей, массажи и лечебную гимнастику, достиг самой тяжелой степени

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Год от года Лизин сколиоз прогрессировал и, несмотря на все усилия врачей, массажи и лечебную гимнастику, достиг самой тяжелой степени

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Лучшим отдыхом, самым веселым занятием в семье Темленовых считается рыбалка. Причем чем хитрее эта рыбалка, тем лучше. Поплыть куда-нибудь за тридевять земель на лодке, установить палатку, развести костер, переночевать в лесу, встать ни свет ни заря, ловить крупных окуней и щук на спиннинг. Да-да, у Лизы есть свой собственный спиннинг, и она ловко бросает его… Бросала, пока искривление позвоночника не достигло 4-й степени.

Год от года Лизин сколиоз прогрессировал, несмотря на все усилия реабилитологов, массажи и лечебную гимнастику. И рыбалку пришлось год от года упрощать, приближать к дому. Сначала Лиза не смогла спать в палатке, потом не смогла долго сидеть в лодке, потом и спиннинг тоже стала кидать неуклюже, потому что попробуйте-ка забросить спиннинг с кривой спиной.

И зимнюю рыбалку тоже пришлось отменить. И велосипедные прогулки по лесу. И просто прогулки тоже свелись к минимуму — тут бы дойти от школы до дома и лечь.

Однажды наступил такой день, когда доктор решительно сказал Лизе: операция. И объяснил, какая именно операция ей предстоит. Два железных стержня вставят в спину, и будешь всю жизнь как стойкий оловянный солдатик — с прямой спиной, но ни танцев, ни спорта, ни вот этой чудесной девичьей гибкости, которой восхищаются все вокруг.

— А спиннинг кидать можно? А на велосипеде?

— Спиннинг? Ну не знаю, попробуй, как получится.

Лиза как представила железные стержни у себя в спине, так и заплакала. Горько-горько. Нет, мама, нет!

А когда пришли домой и рассказали о врачебном вердикте Лизиным младшим сестре и брату… Знаете, как складываются отношения у сестер и братьев? По-разному. То играют вместе, то поругаются, то дуются друг на друга, а бывает, что и подерутся слегка. Но тут младшие брат и сестра обняли Лизу и тоже стали плакать вместе с ней. И, глядя на них, заплакала мама. Только папа не плакал. Ему, наверное, больше всех хотелось, но он думал, что нельзя.

Наплакавшись, полезли в интернет. Должен же быть какой-то выход кроме железной конструкции. Развиваются же технологии. Люди скоро на Марс полетят. Искусственный интеллект вон уже сбежал от разработчиков и отправился торговать криптовалютой. Должно же было придуматься что-то кроме двух железных стержней, которыми выправляли девочкам спины еще в середине прошлого века.

И да! Вот же она, технология Vertebral Body Tethering. В каждый позвонок вкручиваются по два крючочка, по крючочкам пропускаются гибкие тросики — и вытягивают, вытягивают спину до стройности. И после недолгой реабилитации что угодно можно — хоть танцы, хоть спорт, хоть конкурс красоты, хоть спиннинг, хоть велосипед, хоть лодка.

И не в Калифорнии где-нибудь делают, и не в Шанхае, а у нас, в Москве (Лизе, правда, лететь из Томска), в Клиническом госпитале на Яузе. Дорого, конечно, но деньги — дело наживное.

— Да, мама, да! — сказала Лиза.

И мама впервые увидела в ее глазах не страх, не отчаяние, а решимость.

А папа, наверное, подумал, сколько же ему пластиковых окон надо смонтировать, чтобы заработать для дочки два с лишним миллиона рублей. Целый небоскреб надо остеклить — так он подумал, наверное, но ничего не сказал, чтобы не отнять у дочери надежду.

Надежда-то ведь есть. Надежда на вас, дорогие наши читатели. Половина денег уже собрана постоянными партнерами Русфонда. Меньше миллиона осталось, и…

Представьте себе: мама, папа и трое детей садятся в лодку, плывут за тридевять земель, разбивают палатку, ночуют в лесу, встают ни свет ни заря, ловят крупных окуней и щук…

А как старшая девочка кидает спиннинг, залюбуешься.

Для спасения Лизы Темленовой не хватает 774 347 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Лизы грудопоясничный сколиоз 4-й степени. За последний год состояние значительно ухудшилось, появились сильные боли, быстрая утомляемость. В дальнейшем деформация позвоночника будет нарастать, что грозит развитием неврологических осложнений, сердечно-сосудистой недостаточности. Девочке необходима установка динамической системы коррекции позвоночника, что позволит избежать осложнений, сохранит подвижность позвоночника, улучшит качество жизни Лизы». Стоимость операции 2 108 347 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 300 000 руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 774 347 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Лизу Темленову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Лизы — Анастасии Вячеславовны Темленовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Инна Кравченко, Томская область