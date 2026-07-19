Семь раз отмерь — один раз смягчи

На подписи у президента США Дональда Трампа лежит соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере ядерной энергетики, предоставляющее Эр-Рияду право самостоятельно обогащать уран и перерабатывать отработавшее топливо и не предусматривающее дополнительных проверок со стороны МАГАТЭ. Разработав такой документ, США, рассчитывающие подписать многомиллиардную сделку с Саудовской Аравией, отошли от своих прежних жестких требований в сфере нераспространения ядерного оружия, что вызывает опасения у американских законодателей и экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп и министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд

Фото: Brian Snyder / Reuters

О том, что проект соглашения с Саудовской Аравией о развитии сотрудничества в сфере мирного атома лег на стол Дональду Трампу, со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN. Собеседники издания утверждают, что основные параметры сделки были согласованы еще в октябре 2025 года, однако пока неизвестно, когда американский президент подпишет документ. Промедление они связывают с продолжающейся войной США против Ирана, которую Вашингтон начал в том числе под предлогом недопущения появления у Тегерана ядерного оружия. В ходе попыток договориться о мире американцы жестко настаивали на том, чтобы иранцы отказались от обогащения урана. Проект соглашения о сотрудничестве с Саудовской Аравией же, как сообщается, наоборот допускает такую деятельность.

До сих пор США выступали категорически против того, чтобы государства, в которых они строят атомные электростанции, могли сами обогащать уран и перерабатывать отработавшее топливо. Кроме того, американцы традиционно настаивали на том, чтобы их партнеры подписывали так называемый дополнительный протокол Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Это давало инспекторам агентства возможность проводить на ядерных объектах соответствующих стран детальные проверки, гарантирующие, что там не ведутся незаявленные работы военного характера. С учетом этих требований, входивших в типовые «Соглашения 123», подход США считался наиболее жестким среди ведущих вендоров в сфере мирного атома, но теперь американцы, судя по всему, готовы сами отказаться от своего «золотого стандарта».

Проект соглашения с Саудовской Аравией, как сообщает CNN, не содержит перечисленных выше оговорок.

Вашингтон не возражает против того, чтобы Эр-Рияд развивал полный ядерный топливный цикл, и не настаивает на инвазивных проверках со стороны МАГАТЭ.

Вместо подключения международных инспекторов, по словам собеседников CNN, США намерены сами в рамках двусторонних договоренностей держать под контролем ядерную деятельность Саудовской Аравии.

В Белом доме утечку комментировать не стали. Воздержались от комментариев и в посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне. Но в целом переданная телеканалом информация соответствует тому, что ранее сообщалось о готовящейся сделке (см. “Ъ” от 21 февраля).

Саудовская Аравия уже много лет как интересуется мирным атомом. В ближайшие годы власти королевства хотели бы построить атомную электростанцию с двумя реакторами, а в перспективе иметь до 16 реакторов. Для Эр-Рияда это важно как с точки зрения престижа, так и с точки зрения его растущих потребностей в электроэнергии и желания иметь альтернативу нефти. Но с подрядчиком / подрядчиками страна долго не могла определиться, изучая варианты, предлагаемые ключевыми игроками, прежде всего США, РФ и КНР. В октябре 2025 года глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев высказал надежду на то, что решение руководства Саудовской Аравии сложится в пользу России.

Американские компании тоже очень хотели бы получить соответствующие контракты. Этого активно добивается и Белый дом. В начале года Дональд Трамп, не вдаваясь в подробности, объявил, что новое соглашение с Эр-Риядом привело бы к «многолетнему многомиллиардному партнерству в области ядерной энергетики» с выгодой для США. Содержавшиеся ранее в типовых «Соглашениях 123» по настоянию властей жесткие ограничения американский бизнес считает причиной того, что некоторые страны предпочитают сотрудничать с Россией и Китаем вместо заключения контрактов с США.

Однако опрошенные CNN американские законодатели и эксперты видят риски в том, что США готовы ради коммерческой выгоды отступить от прежних принципов, поскольку власти Саудовской Аравии ранее не раз отрыто предупреждали, что пойдут по пути создания ядерного оружия, если оно появится у Ирана или любой другой страны Ближнего Востока.

Доступ к чувствительным технологиям без должного контроля со стороны независимого международного агентства может, по мнению экспертов, открыть для Эр-Рияда путь к собственной военно-ядерной программе.

«Дополнительный протокол был специально разработан для того, чтобы предоставить МАГАТЭ более широкие возможности доступа, после того как стало ясно, что базовых соглашений о всеобъемлющих гарантиях недостаточно для предотвращения продвижения стран к созданию ядерного оружия»,— напомнила эксперт Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дейвенпорт. По ее мнению, США вряд ли сочли бы приемлемым, если бы, к примеру, Россия вместо доппротокола МАГАТЭ в контактах с потенциальными партнерами продвигала собственные двусторонние механизмы гарантий.

Отметим, что Россия, как и Китай, более гибко подходит к другим странам в сфере мирного атома, чем США. Так, она напрямую не увязывает заключение договоров о строительстве АЭС с подписанием соответствующими странами доппротокола МАГАТЭ, но приветствует это. При этом Москва выступает за универсализацию этого протокола, то есть призывает государства, которые еще не присоединились к нему, сделать это. Из более десяти стран, где «Росатом» уже построил, сейчас возводит или в ближайшем будущем будет строить АЭС, абсолютное большинство подписали этот протокол. Исключением является Египет, который, тем не менее, активно сотрудничает с МАГАТЭ в рамках базового соглашения о гарантиях.

Консультант ПИР-центра Леонид Цуканов (соавтор подготовленного к печати издания под редакцией директора ПИР-центра Владимира Орлова «Первое правило ядерного клуба. Перспективы распространения ядерного оружия») отмечает, что несмотря на то, что у Саудовской Аравии наблюдается повышенный интерес к отдельным аспектам тайной ядерной программы, от полноценного перехода на военные рельсы ее удерживает в первую очередь риск репутационных потерь. «Статус регионального хулигана может негативно сказаться на объемах поступающих в страну инвестиций, что приведет к сокращению темпов реализации национальной стратегии "Видение 2030" и подорвет курс Мухаммеда бен Сальмана на комплексную перестройку саудовской государственности,— поясняет он.— Реализация военно-прикладной ядерной программы нанесет удар и по экономике. Даже с учетом диверсификации, предпринятой в рамках "Видения", ее базисом остается нефтедобыча. Соответственно, санкционная блокада страны вполне способна подорвать благополучие Эр-Рияда».

По словам Леонида Цуканова, в Саудовской Аравии также не в полной мере сформированы кадровый и технико-технологический заделы для ведения соответствующих научно-технических изысканий. Кроме того, саудовские власти, как отмечает он, судя по всему, опасаются спровоцировать эффект домино на Ближнем Востоке.

«Гипотетическое появление ядерного арсенала у Эр-Рияда гарантированно распалит аналогичные амбиции не только у Ирана, но и у Турции, ОАЭ и Египта. В силу характерной для Ближнего Востока взаимной подозрительности, основанной на богатой истории противостояний и обманов, оппоненты не удовлетворятся заявлениями об оборонительном характере арсеналов и развернут аналогичные работы,— допускает эксперт.— В Эр-Рияде понимают, что последствия столь резкого изменения регионального статус-кво могут быть непредсказуемыми, а потому предпочитают пока не делать неосмотрительных шагов». В то же время понимание возможных издержек, по словам Леонида Цуканова, не тождественно абсолютному бездействию, «тем более что риски неконтролируемой трансформации ландшафта безопасности Ближнего Востока в свете углубления конфликта между США и Ираном заметно возросли».

Елена Черненко