Суд разрешил депутату КПРФ Михаилу Матвееву избираться в Госдуму

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции Нижнего Новгорода отклонил решение об отмене регистрации кандидатуры Михаила Матвеева (КПРФ) на выборах в Госдуму. Регистрация его кандидатуры сохранена. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Прокуратура апелляцию поддержала и также просила отменить решение об отказе. «Михаил Матвеев продолжает участие в выборах в Государственную Думу»,— указано в сообщении КПРФ в Telegram-канале.

Михаил Матвеев избирался депутатом Госдумы в 2021 году по избирательному округу № 163 (Самарская область) и участвует в предстоящих сентябрьских выборах.

В августе кандидат от «Партии пенсионеров» Анна Саранцева подала в Самарский областной суд иск об отмене регистрации кандидатуры господина Матвеева. Она указала, что он в агитационных материалах использовал шрифты компании Microsoft без согласования. Госпожа Саранцева избирается в Госдуму по тому же избирательному округу, что и Михаил Матвеев.