Суд разрешил депутату КПРФ Михаилу Матвееву избираться в Госдуму
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции Нижнего Новгорода отклонил решение об отмене регистрации кандидатуры Михаила Матвеева (КПРФ) на выборах в Госдуму. Регистрация его кандидатуры сохранена. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Прокуратура апелляцию поддержала и также просила отменить решение об отказе. «Михаил Матвеев продолжает участие в выборах в Государственную Думу»,— указано в сообщении КПРФ в Telegram-канале.
Михаил Матвеев избирался депутатом Госдумы в 2021 году по избирательному округу № 163 (Самарская область) и участвует в предстоящих сентябрьских выборах.
В августе кандидат от «Партии пенсионеров» Анна Саранцева подала в Самарский областной суд иск об отмене регистрации кандидатуры господина Матвеева. Она указала, что он в агитационных материалах использовал шрифты компании Microsoft без согласования. Госпожа Саранцева избирается в Госдуму по тому же избирательному округу, что и Михаил Матвеев.
14 августа 2026 года Самарский областной суд снял Михаила Матвеева с выборов в Госдуму по иску его конкурента Анны Саранцевой, обвинившей депутата в незаконном использовании фотографий, изображений несовершеннолетних и шрифтов Microsoft в агитационных материалах. Юристы Анны Саранцевой утверждали, что на предвыборном сайте Михаила Матвеева были ссылки на его посты в соцсети «ВКонтакте» и на личный сайт, содержащие фотоматериалы известных журналистов без указания авторских прав. Защита Михаила Матвеева настаивала, что он не имел отношения к наполнению своего агитационного сайта и не разбирался в гиперссылках.
Помимо Михаила Матвеева, 10 августа 2026 года Верховный суд также лишил регистрации федеральный список партии «Яблоко» по иску партии «Родина» из-за иностранного финансирования, неоплаченной из избирательного фонда агитации в соцсетях и нарушения авторских прав, включая использование цитат и изображений, сгенерированных ChatGPT. В случае с «Яблоком» суд также признал агитацией публикации в интернете, сделанные до начала агитационного периода, на которые вели гиперссылки с предвыборного сайта. Эти решения могут создать прецедент для других участников выборов, так как нейросети и сторонние публикации в соцсетях активно используются многими кандидатами и партиями.
В декабре 2025 года Челябинский областной комитет КПРФ подавал кассационную жалобу в Верховный суд, оспаривая запрет на использование изображений, созданных искусственным интеллектом, в предвыборной агитации. Коммунисты считают такой запрет ущемлением конституционного права на свободную агитацию и надеются на благоприятный исход дела в преддверии выборов в Государственную думу.