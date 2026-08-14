Депутат погорел на гиперссылках

Самарский областной суд 14 августа снял с выборов в Госдуму действующего депутата от КПРФ Михаила Матвеева. Иск подала его конкурент по одномандатному округу от Партии пенсионеров Анна Саранцева. Ее юристы обвинили коммуниста в незаконном использовании в агитации фотографий, изображений несовершеннолетних и даже шрифтов от Microsoft. Депутат назвал происходящее «позором» и пообещал оспорить решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Суд об отмене регистрации Михаила Матвеева продлился три дня. Первое заседание 12 августа было отложено по просьбе ответчика, который заявил, что не успел ознакомиться с 56-страничным иском и подобрать команду юристов. В тот же день прямо на крыльце облсуда депутат записал видеообращение, сообщив, что его снятие с выборов выгодно его основному конкуренту по округу единороссу Александру Живайкину, который «не смог бы его победить в честной борьбе». В 2021 году господин Матвеев выиграл в своем округе у действующего депутата-единоросса Игоря Станкевича с перевесом в 1,5% голосов.

На следующий день господин Матвеев в суд не пошел, расположившись на лавочке в сквере по соседству у памятника Владимиру Ленину, где продолжил публиковать в своем Telegram-канале видеообращения к избирателям. Тем временем представители истца рассказали суду об обнаруженных ими нарушениях.

В частности, по их словам, на предвыборном сайте кандидата Матвеев2026.ру были опубликованы ссылки на его же посты в соцсети «ВКонтакте» и на личный сайт коммуниста, где фигурируют фотоматериалы известных журналистов, авторских прав на которые у Михаила Матвеева нет.

После получения депутатом иска эти публикации были удалены, что, по мнению истца, «свидетельствует о том, что ответчик признает, что совершил правонарушение».

В своих агитационных материалах Михаил Матвеев использует изображения несовершеннолетних, что тоже запрещено законом, добавили представители истца. Коммуниста также обвинили в том, что в его агитматериалах использованы шрифты от компании Microsoft, которые «защищены авторским правом и за которые он не заплатил». «Кандидат от КПРФ мог использовать лишь 8–9 бесплатных шрифтов американской компании»,— настаивала сторона истца.

Позиция защиты свелась к нескольким пунктам. Михаил Матвеев «не имел отношения к наполняемости своего агитационного сайта и не знал о содержащихся в нем спорных гиперссылках», поскольку сам «в гиперссылках не разбирается».

Упомянутые в иске фотографии подгружаются автоматически, и ответчик «не мог знать об этом». Что же касается шрифтов, то компания Microsoft «не заявляла требований к Михаилу Матвееву о нарушении авторских прав», а сам кандидат покупал их «по схеме постоплаты» у КПРФ, которая, в свою очередь, приобрела шрифты у российской компании «Шрифтовик». Защита уверяла, что в случае снятия кандидата от КПРФ будут «ущемлены права каждого жертвователя» и 4 млн руб., собранные депутатом на кампанию, «пропадут зря».

В ходе прений юристы господина Матвеева просили отклонить иск, так как многие материалы, которые истец счел агитационными, «были изготовлены и опубликованы до начала избирательной кампании», а «гиперссылки нельзя включать в единый агитационный материал». Сам депутат, вернувшийся в зал суда к началу прений, назвал происходящее «каким-то позором», напомнил о том, что в стране «сложная ситуация» и «идет СВО», пообещал, что в случае его снятия с выборов «пойдет скандал», и заявил «отвод председательствующему суда и прокуратуре».

Судья Татьяна Родина это ходатайство отклонила и огласила резолютивную часть решения о снятии Михаила Матвеева с выборов в Госдуму по одномандатному округу №163. Господин Матвеев, который к тому моменту уже покинул зал, пообещал обязательно обжаловать это решение.

Руфия Кутляева, Георгий Портнов, Самара