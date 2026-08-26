Сестры Уильямс сыграют в парном разряде на US Open

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят в парном разряде на Открытом чемпионате США (US Open), сообщает пресс-служба турнира. Спортсменки получили специальное приглашение (wild card) от организаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серена и Винус Уильямс

Фото: Kareem Elgazzar / AP Серена и Винус Уильямс

Фото: Kareem Elgazzar / AP

В последний раз сестры Уильямс играли на US Open в 2022 году: тогда они также получили wild card. В первом круге американки уступили чешкам Луции Градецкой и Линде Носковой. Теннисистки дважды становились победительницами нью-йоркского мейджора — в 1999 и 2009 годах.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на хардовых кортах National Tennis Center в Нью-Йорке. Соревнования пройдут с 30 августа по 13 сентября, общий призовой фонд составит $108 млн.

Арнольд Кабанов