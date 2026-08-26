Двух латвийцев и украинца задержали по делу о попытке поджога завода БПЛА в Словакии
Подозреваемыми по делу о попытке поджога завода по производству БПЛА в словацком Прешове оказались два гражданина Латвии и один украинец. Об этом сообщила прокуратура города, передает Reuters.
Одного латвийца задержали в Германии при содействии местных служб безопасности, еще одного и украинца — в Словакии. Об этом местной газете Pravda сообщил член правительства страны на условиях анонимности. Власти не раскрывали название завода.
Следствие считает, что задержанные собирались поджечь завод «по заказу». При них нашли зажигательные смеси, инструменты, экшн-камеру и нарисованный от руки план. Криминалисты предполагают, что смесь состояла из бензина и полистирола.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ранее, в августе 2026 года, заявляла об аресте восьми человек по делу о подготовке атаки FPV-дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье. По данным ФСБ, при атаке планировали использовать 35 БПЛА, которые были доставлены контрабандой из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских стран. Тогда же сообщалось, что подозреваемые по этому делу проходят по статьям 205 (теракт) и 205.4 (участие в террористическом сообществе) Уголовного кодекса РФ.
В июле 2026 года премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о планах Латвии и Украины построить завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией. Инциденты с падением обломков беспилотников в странах Балтии участились в первой половине 2026 года, что привело к отставке министра обороны и премьер-министра Латвии.