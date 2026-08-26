Двух латвийцев и украинца задержали по делу о попытке поджога завода БПЛА в Словакии

Подозреваемыми по делу о попытке поджога завода по производству БПЛА в словацком Прешове оказались два гражданина Латвии и один украинец. Об этом сообщила прокуратура города, передает Reuters.

Одного латвийца задержали в Германии при содействии местных служб безопасности, еще одного и украинца — в Словакии. Об этом местной газете Pravda сообщил член правительства страны на условиях анонимности. Власти не раскрывали название завода.

Следствие считает, что задержанные собирались поджечь завод «по заказу». При них нашли зажигательные смеси, инструменты, экшн-камеру и нарисованный от руки план. Криминалисты предполагают, что смесь состояла из бензина и полистирола.