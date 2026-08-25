В Словакии трех иностранцев обвинили в попытке поджечь завод по выпуску БПЛА

Сотрудники правоохранительных органов Словакии заявили о предотвращении теракта на заводе по производству БПЛА на востоке страны. Двух подозреваемых задержали в Словакии, а еще одного — в Германии. Они, по данным полиции, собирались поджечь территорию объекта.

Название или примерное расположение производства пресс-служба словацкой полиции не называет. «В момент нападения на предприятии могло находиться около 70 сотрудников, а стоимость имущества в производственном цехе, по текущим данным, достигает десятков миллионов евро»,— указано в сообщении полиции в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

Все задержанные — иностранцы. Следствие считает, что они собирались поджечь завод «по заказу». При них нашли зажигательные смеси, инструменты, экшн-камеру и нарисованный от руки план. Криминалисты предполагают, что смесь состояла из бензина и полистирола.