ТАСС: регбийный судья Алексей Брызгалин покончил жизнь самоубийством

Российский регбийный судья Алексей Брызгалин умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации регби России. Арбитр покончил жизнь самоубийством, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Брызгалин

Фото: Федерация регби России Алексей Брызгалин

Фото: Федерация регби России

Тело Алексея Брызгалина обнаружили у него дома. Дверь квартиры была заперта, сообщил собеседник ТАСС. По информации «РИА Новости», арбитр состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Алексей Брызгалин родился в 1978 году в Москве. В 1999 году начал карьеру детского тренера по регби. С 2006 года работал арбитром. С 2007 по 2019 год входил в число ведущих судей российского регби. В 2021 году Федерация регби России признала его лучшим судьей.