В Тюменской области линейки проведут только для первоклассников и выпускников

В Тюменской области торжественные линейки 1 сентября пройдут только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. Решение принято на заседании Антитеррористической комиссии региона в целях обеспечения безопасности, сообщили в информационном центре правительства региона. Отмечается, что линейки пройдут в зданиях школ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Для остальных школьников в этот день проведут Уроки знаний, посвященные Году единства народов России.

Ранее сообщалось, что физико-математическая школа в Тюмени вошла в число лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в 2026 году, заняв четвертое место в рейтинге.

Полина Бабинцева