Тюменская школа вошла в топ-5 лучших школ России

Физико-математическая школа в Тюмени вошла в число лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в 2026 году, заняв четвертое место в рейтинге, следует из аналитики агентства RAEX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Средний выпускной балл в школе составляет 92,404. Доля поступивших по результатам олимпиад составила 77,3, на бюджет — 15,9, на платное обучение — 6,8.

Рейтинг возглавил физико-математический лицей №31 в Челябинске. В топ-100 лучших школьных учреждений вошло еще несколько челябинских школ. Среди школ других регионов Уральского федерального округа (УрФО) на 28 месте оказался СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, а также гимназия №9, занявшая 43-е место. Кроме того, 86-ю строчку занял Югорский физико-математический лицей-интернат в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра).

В рейтинге исследовались школы 51 региона России, в него вошло 300 учебных заведений. 13 заведений из числа лучших располагаются в Томской области, по 11 школ — в Татарстане, Новосибирской и Самарской областях и по 10 — в Свердловской и Челябинской областях. В пересчете на численность населения региона наибольшее количество топовых школ отмечено не в столицах, а в Томской области.

Ирина Пичурина