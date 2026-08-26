Опыт с омоложением

Коренная перестройка, на которую решился этим летом «Манчестер Сити», продолжилась подписанием марокканца Аюба Буадди. За 18-летнего полузащитника гранд заплатил «Лиллю» €95 млн — такие деньги английские клубы на тинейджеров еще не тратили. В истории мирового футбола было несколько более крупных трансферов с участием игроков, не достигших 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аюб Буадди

Фото: Steven Senne / AP Аюб Буадди

Фото: Steven Senne / AP

О том, что марокканский полузащитник Аюб Буадди перешел из «Лилля» в «Манчестер Сити», сообщила пресс-служба английского футбольного клуба. Перспективный 18-летний хавбек подписал с командой контракт до 2031 года. Крайне заметным его трансфер делает стоимость.

По данным нескольких источников, среди которых Sky Sports и The Guardian, Буадди обошелся «Манчестер Сити» в €95 млн, при этом еще €5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Это самая крупная в истории Английской премьер-лиги сделка с участием футболиста-тинейджера. Прежде рекорд удерживал французский защитник Лени Йоро, в 2024 году перешедший из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед» (€62+8 млн).

История футбола знает три примера, когда клубы отваживались на более внушительные выплаты за игроков, еще не достигших 20-летнего возраста. Этим летом мадридский «Реал» выложил по меньшей мере €125 млн за ивуарийского вингера Яна Дьоманде, ранее представлявшего «Лейпциг». €127,2 млн — сумма трансфера португальского нападающего Жуана Феликса из лиссабонской «Бенфики» в мадридский «Атлетико» в 2019 году. А рекорд установил ПСЖ, в 2017 году согласовав переход за €180 млн Килиана Мбаппе. Французский форвард, теперь входящий в число лучших игроков мира, тогда только-только сверкнул за «Монако».

Что касается Аюба Буадди, то за его спиной уже есть один чемпионат мира со сборной Марокко и два полных сезона за «Лилль».

В 2023 году он стал самым молодым игроком в истории еврокубков — вышел на поле в Лиге конференций через три дня после своего 16-го дня рождения. Ровно в 17 лет он дебютировал в Лиге чемпионов, а подарком стала домашняя победа над «Реалом».

За два с лишним года во взрослом футболе Буадди показал, что он полезен и в разрушении, и в ситуациях, когда необходимо сохранять владение мячом. Он мобилен: чрезвычайно много передвигается по полю. Он дисциплинирован: почти не рискует, нечасто нарушает правила. Правда, есть у Буадди и довольно заметный недостаток: его вклад в атаку минимален — мало обостряет, мало бьет. Матчей за «Лилль» и сборную Марокко у него больше сотни, голов — ноль.

Шансов с ходу закрепиться в основе «Манчестер Сити» у Аюба Буадди немало — этим летом клуб провел масштабную перестройку. Коснулась она и тренерского персонала (после ухода Пепа Гвардиолы команду возглавил Энцо Мареска), и состава, и, собственно, линии полузащиты.

В прошлом году Буадди пришлось бы конкурировать за место на поле с ветеранами Родри и Бернарду Силвой, а также Тиджани Рейндерсом и Нико Гонсалесом. Первые трое уже покинули «Сити», четвертый уйдет вот-вот. А среди трансферов «на вход» Буадди — всего второй хавбек. Второй после 23-летнего англичанина Эллиота Андерсона, за которого «Ноттингем» выручил еще больше, чем «Лилль» за марокканца,— около €135 млн.

Следующий матч «Манчестер Сити» пройдет в пятницу, 28 августа. Во втором туре чемпионата Англии команда на выезде сыграет с лондонским «Кристал Пэлас». В новом сезоне первенства она стартовала с домашней победы над «Борнмутом» — 2:1.

Роман Левищев