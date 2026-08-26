МЧС России продолжило тушить пожары на северо-западе Сербии
Самолет Ил-76 МЧС России, отправленный в Сербию тушить лесные пожары, временно не использовали — он проходил техническое обслуживание. 26 августа он возобновил полеты и сброс воды, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ил-76 прибыл в Сербию 19 августа. Самолет базируется в аэропорту Константин Великий в городе Ниш. За неделю он выполнил 22 полета и сбросил 924 т воды на горящие леса.
По последним данным, площадь пожаров в Сербии составила не менее 3,5 тыс. га. Сейчас в стране горит 12 участков на открытой местности. Министр иностранных дел Лука Чаушич заявлял, что пожарные совершают не менее 150-200 выездов по всей стране ежедневно.
МЧС России направило самолет Ил-76 в Сербию по поручению президента России Владимира Путина. Специальный самолет Ил-76 МЧС России, оборудованный системой сброса до 42 тонн воды за вылет, прибыл в Сербию 19 августа 2026 года и базируется в аэропорту Константин Великий в городе Ниш. Президент Сербии Александр Вучич выразил признательность российским властям за помощь в тушении природных пожаров, отметив, что пилот самолета сбросил свыше 200 тонн воды, из которых 21 тонна попала прямо в центр возгорания, спасая 50 объектов.