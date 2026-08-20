Российский Ил-76 приступил к тушению природного пожара в Сербии

Спецборт МЧС России приступил к тушению природных пожаров в заповеднике Делиблатские пески в Сербии. Об этом ТАСС рассказали в авиационных службах.

«Самолет Ил-76 МЧС России, который прибыл в среду в сербский город Ниш, совершил вылет на тушение пожара в заповеднике», — уточнил собеседник агентства.

Накануне вечером пресс-служба МЧС России сообщила, что Ил-76 прибыл в Сербию для оказания помощи в тушении пожаров.

Спецборт направили в Сербию по поручению президента России Владимира Путина. Лесные пожары в стране охватили как минимум 3,5 тыс. га. Тушение огня осложняет обмеление Дуная из-за аномальной жары.