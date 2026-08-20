Российский Ил-76 приступил к тушению природного пожара в Сербии
Спецборт МЧС России приступил к тушению природных пожаров в заповеднике Делиблатские пески в Сербии. Об этом ТАСС рассказали в авиационных службах.
«Самолет Ил-76 МЧС России, который прибыл в среду в сербский город Ниш, совершил вылет на тушение пожара в заповеднике», — уточнил собеседник агентства.
Накануне вечером пресс-служба МЧС России сообщила, что Ил-76 прибыл в Сербию для оказания помощи в тушении пожаров.
Спецборт направили в Сербию по поручению президента России Владимира Путина. Лесные пожары в стране охватили как минимум 3,5 тыс. га. Тушение огня осложняет обмеление Дуная из-за аномальной жары.
МЧС России направило самолёт Ил-76 в Сербию по поручению президента России Владимира Путина для тушения лесных пожаров, охвативших не менее 3,5 тыс. га. Тушение огня затрудняется обмелением Дуная из-за аномальной жары, когда уровень воды опустился до минимума за последние 100–150 лет.
В августе 2026 года пожарные и добровольцы также тушили природный пожар в Крыму, где огонь распространился на 70 га, включая 25 га леса. К тушению было привлечено 331 человек и 80 единиц техники, включая водовозы и беспилотники. В апреле 2026 года Владимир Путин поручал главе МЧС Александру Куренкову контролировать тушение пожаров на нефтехранилищах в Туапсе после атак беспилотников.