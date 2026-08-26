Франция выступила за ограничение закупок американского оружия для Украины

Франция пытается сократить закупки американского оружия на европейские деньги в рамках оборонного кредита ЕС. Президент Эмманюэль Макрон последовательно продвигает политику «покупай европейское», требуя от Брюсселя жестко ограничить возможности Киева тратить эти средства на оружие, производимое за пределами Евросоюза. Данная инициатива Парижа уже вызвала раскол в ЕС: группа стран во главе с Германией требует дать Украине «прагматичную гибкость» в закупках.

Поводом для обострения спора стало обсуждение Еврокомиссией (ЕК) нового транша оборонного кредита на €6,1 млрд, предоставленного Киеву 24 августа. Деньги выделены на экстренную закупку систем ПВО, ракет-перехватчиков и радаров. Текущие правила кредита ЕС разрешают Украине тратить на закупки у третьих стран (в первую очередь США) не более 35% средств. Более того, ЕК уже утвердила два исключения, позволив Киеву оплатить из европейских фондов китайские компоненты для БПЛА и дефицитные американские ракеты для Patriot.

Франция выступает категорически против такой практики. Париж требует снизить установленный лимит в 35% на закупки вне ЕС для будущих траншей и ограничить действие временных исключений, перепроверяя каждый контракт на наличие европейских аналогов. Кроме того, французская сторона настаивает на сворачивании программы PURL, в рамках которой европейские союзники закупают ракеты в США и фактически спонсируют американский ВПК. Однако это требование не соотносится с реальным положением дел.

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