Франция выступила за ограничение закупок американского оружия для Украины
Франция пытается сократить закупки американского оружия на европейские деньги в рамках оборонного кредита ЕС. Президент Эмманюэль Макрон последовательно продвигает политику «покупай европейское», требуя от Брюсселя жестко ограничить возможности Киева тратить эти средства на оружие, производимое за пределами Евросоюза. Данная инициатива Парижа уже вызвала раскол в ЕС: группа стран во главе с Германией требует дать Украине «прагматичную гибкость» в закупках.
Поводом для обострения спора стало обсуждение Еврокомиссией (ЕК) нового транша оборонного кредита на €6,1 млрд, предоставленного Киеву 24 августа. Деньги выделены на экстренную закупку систем ПВО, ракет-перехватчиков и радаров. Текущие правила кредита ЕС разрешают Украине тратить на закупки у третьих стран (в первую очередь США) не более 35% средств. Более того, ЕК уже утвердила два исключения, позволив Киеву оплатить из европейских фондов китайские компоненты для БПЛА и дефицитные американские ракеты для Patriot.
Франция выступает категорически против такой практики. Париж требует снизить установленный лимит в 35% на закупки вне ЕС для будущих траншей и ограничить действие временных исключений, перепроверяя каждый контракт на наличие европейских аналогов. Кроме того, французская сторона настаивает на сворачивании программы PURL, в рамках которой европейские союзники закупают ракеты в США и фактически спонсируют американский ВПК. Однако это требование не соотносится с реальным положением дел.
Подробнее — в материале «Ъ» «Европейское — значит отличное».
Политика Эмманюэля Макрона по продвижению европейского ВПК и ограничению закупок американского оружия для Украины стала особенно заметной после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году, так как его первые шаги Макрон назвал «электрошоком» для ЕС, что подтолкнет Европу самостоятельно обеспечивать свою безопасность. В феврале 2025 года президент Франции призвал Европу отказаться от зависимости от американского оружия, в частности от зенитных ракетных комплексов Patriot, и рекомендовал приобретать франко-итальянские системы ПВО SAMP-T. Франция передала Украине лицензию на производство ракет Aster 30, которыми оснащаются SAMP/T, пытаясь компенсировать количественное отставание от американских систем.
Противовоздушная оборона Украины сегодня базируется на американских Patriot и франко-итальянских SAMP/T, однако поставки ракет-перехватчиков для Patriot из США задерживаются из-за мирового дефицита. В первом полугодии 2026 года доля американского оружия в европейских закупках для Украины увеличилась, составив около 30% от общей стоимости поставленного оружия, что указывает на сохраняющуюся зависимость ЕС от американского ВПК. Германия, Дания и Нидерланды направили письмо главе европейской дипломатии и еврокомиссару по обороне с предложением дать Украине больше свободы в выборе поставщиков, подчеркивая необходимость «прагматичного использования исключения для закупки оборудования, произведенного в третьих странах».