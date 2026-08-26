Европейское — значит отличное

Франция пытается сократить закупки американского оружия на европейские деньги в рамках оборонного кредита ЕС. Президент Эмманюэль Макрон последовательно продвигает политику «покупай европейское», требуя от Брюсселя жестко ограничить возможности Киева тратить эти средства на оружие, производимое за пределами Евросоюза. Данная инициатива Парижа уже вызвала раскол в ЕС: группа стран во главе с Германией требует дать Украине «прагматичную гибкость» в закупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Air Force / Mauricio Campino / Handout / Reuters Фото: Air Force / Mauricio Campino / Handout / Reuters

Поводом для обострения спора стало обсуждение Еврокомиссией (ЕК) нового транша оборонного кредита на €6,1 млрд, предоставленного Киеву 24 августа. Деньги выделены на экстренную закупку систем ПВО, ракет-перехватчиков и радаров. Текущие правила кредита ЕС разрешают Украине тратить на закупки у третьих стран (в первую очередь США) не более 35% средств. Более того, ЕК уже утвердила два исключения, позволив Киеву оплатить из европейских фондов китайские компоненты для БПЛА и дефицитные американские ракеты для Patriot.

Франция выступает категорически против такой практики. Париж требует снизить установленный лимит в 35% на закупки вне ЕС для будущих траншей и ограничить действие временных исключений, перепроверяя каждый контракт на наличие европейских аналогов. Кроме того, французская сторона настаивает на сворачивании программы PURL, в рамках которой европейские союзники закупают ракеты в США и фактически спонсируют американский ВПК.

Однако это требование не соотносится с реальным положением дел. Противовоздушная оборона Украины сегодня держится на американских Patriot и франко-итальянских SAMP/T (Mamba) — это единственные западные комплексы, способные перехватывать российские баллистические ракеты. Киеву поставлены десять батарей Patriot и только три комплекса SAMP/T.

В августе Париж объявил о передаче Киеву еще двух систем старого образца, а на средства нового транша для Украины будут произведены четыре новейших комплекса SAMP/T NG. Но даже с ними европейская компонента в украинской ПВО остается несопоставимой с американской.

Однако наличие относительно большего числа батарей Patriot не решает главную проблему: Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков к ним, а их поставки из США тормозятся на фоне общего мирового дефицита. Американский президент Дональд Трамп, несмотря на обещания, до сих пор не дал Киеву разрешения на производство ракет для Patriot на украинских предприятиях и затягивает поставки готовых перехватчиков. Франция же пошла по другому пути — 14 июля, в День взятия Бастилии, Макрон объявил о передаче Украине лицензии на производство ракет Aster 30, которыми оснащаются SAMP/T. Фактически Париж уже сейчас пытается компенсировать количественное отставание политическими и технологическими рычагами, продвигая «покупай европейское» и создавая альтернативу американским поставкам.

Впрочем, конкуренция эта пока неравная. 13 августа Кильский институт мировой экономики выпустил очередной статистический отчет, в котором констатируется: Евросоюз в закупках оружия для Украины продолжает полагаться на американский ВПК. В первом полугодии 2026 года доля американского оружия в европейских закупках даже увеличилась — как по новым контрактам, так и по поставкам из арсеналов Пентагона. За первые шесть месяцев спонсоры из ЕС закупили американского оружия для Украины на €3 млрд — около 30% стоимости всего предоставленного оружия.

«Соединенные Штаты остаются ключевым поставщиком таких систем, как Patriot, для которых у Европы пока есть лишь ограниченные альтернативы,— отмечает соавтор доклада Федерико Меллаче.— В долгосрочной перспективе ключевой вопрос: сможет ли Европа разработать и произвести надежные альтернативы, чтобы постепенно снизить эту зависимость».

Никакого единства в ЕС по французской инициативе пока нет. Министры обороны ряда стран, включая Германию, Данию и Нидерланды, направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по обороне Андрюсу Кубилюсу с предложением дать Украине больше свободы в выборе поставщиков. «Быстрое утверждение списков продукции имеет решающее значение, особенно за счет прагматичного использования исключения для закупки оборудования, произведенного в третьих странах»,— говорится в письме. Примечательно, что именно эти страны входят в число крупнейших доноров Киева, заметно опережая Францию по объему финансирования.

Андрей Смирнов