Сестра покойного сенатора Грэма победила на праймериз в Южной Каролине

Дарлин Грэм, сестра покойного сенатора США Линдси Грэма, 25 августа выиграла второй тур праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарлин Грэм

Фото: Sam Wolfe / Reuters Дарлин Грэм

Фото: Sam Wolfe / Reuters

После подсчета 99% бюллетеней госпожа Грэм получила 52% голосов. Она обошла соперника, члена Палаты представителей США Ральфа Нормана, который получил 48% голосов. Кампанию Дарлин Грэм поддержал президент США Дональд Трамп, отмечает WSJ.

Линдси Грэм была временно назначена на должность брата, который умер 11 июля после непродолжительной болезни. В ноябре она баллотируется на место Линдси Грэма в Сенате США от республиканцев на шестилетний срок.