Европейцы перешли в отступление

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) намерен отказаться от бойкота турниров, проводимых Международной федерацией футбола (FIFA). UEFA грозился отказаться от участия в чемпионатах мира, если FIFA не предоставит гарантии того, что никогда больше не попытается «продать» права на мировое первенство частной компании. Именно такое намерение президента FIFA вызвало разлад между двумя структурами. Однако говорить о том, что стороны сумели уладить разногласия, не приходится. Руководство UEFA не отказывалось от намерения содействовать смещению господина Инфантино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Thinh Nguyen / Reuters Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Thinh Nguyen / Reuters

Издания The Times и The Guardian сообщили о том, что UEFA откажется от идеи бойкота чемпионатов мира. Она была выдвинута на волне скандала, разразившегося после того, как стало известно, что президент FIFA Джанни Инфантино намерен продать коммерческие права мировых первенств частной структуре.

Первым проигнорированным европейскими командами турниром FIFA мог стать женский молодежный чемпионат мира (до 20 лет), который стартует уже 5 сентября в Польше. Но до бойкота не дошло. Утверждается, что после длительных, растянувшихся на недели консультаций между UEFA и FIFA первый решил смягчить позицию.

Ранее в UEFA заявляли, что откажутся от бойкота только при соблюдении двух условий: полного отказа от реализации проекта Инфантино и предоставления гарантий того, что чемпионаты мира и в будущем не будут «проданы».

Первое президент FIFA сделал еще в конце июля. Почти сразу после того, как его план натолкнулся на резкое неприятие сразу трех футбольных конфедераций (помимо UEFA, против Инфантино выступили также Азиатская конфедерация футбола (AFC) и CONCACAF, объединяющая страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна), он заявил, что проект похоронен.

О гарантиях на будущее Джанни Инфантино тем не менее явным образом ничего не говорил. Но, как уверяют источники The Times и The Guardian, стороны конфликта нашли вариант предоставления таких гарантий. Как они могут быть оформлены, пока не поясняется. Возможно, что-то прояснится в четверг, когда в Монте-Карло на жеребьевку Лиги чемпионов соберутся члены исполкома UEFA и представители европейских национальных федераций. Тогда же стороны могут выступить с официальными заявлениями.

Отказ UEFA от бойкота чемпионатов мира в известной степени снижает остроту противостояния с FIFA.

По крайней мере, футболисты не станут заложниками битвы функционеров за власть. Но о нормализации отношений говорить все же не приходится. В начале недели президент UEFA Александр Чеферин заявил, что есть всего два варианта решения проблемы. Первый — добровольный отказ Джанни Инфантино от должности, второй — поражение президента FIFA на выборах, намеченных на март 2027 года. Интересно, что на данный момент никто, кроме Инфантино, свою кандидатуру не выставил. Но господин Чеферин отметил, что он и его сторонники работают над выдвижением единого кандидата.

Как быть, если Джанни Инфантино пост сохранит, господин Чеферин не пояснил. А шансы остаться у руля FIFA у господина Инфантино есть. За него выступают Африканская конфедерация футбола (CAF) и Конфедерация футбола Южной Америки (CONMEBOL). Кроме того, и среди членов противостоящих ему конфедераций нет абсолютного единства. Так что набрать искомые 106 голосов на выборах (всего в FIFA входит 211 национальных федераций) он может. К слову, сам господин Чеферин весной свой пост покинет. У него есть возможность баллотироваться еще на один срок, но он от нее отказался.

Александр Петров