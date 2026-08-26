«Росконгресс» назвал даты юбилейного ПМЭФ в 2027 году

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2027 году пройдет 16–19 июня. Об этом сообщил фонд «Росконгресс», выступающий организатором мероприятия. Форум состоится в 30-й раз.

«На протяжении 30 лет ПМЭФ поднимает самые актуальные темы своего времени — от вопросов безопасного и устойчивого будущего и вызовов глобализации до экономического суверенитета и диалога, ориентированного на практический результат. Его повестка всегда отражала ключевые изменения в мире и потребность в согласованных действиях»,— заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В 2026 году ПМЭФ проходил 3–6 июня. Его темой стал «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие посетили делегации из более 100 стран, состоялось свыше 150 сессий. Участники форума подписали более 1 тыс. соглашения на общую сумму 6,6 трлн руб.