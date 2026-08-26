Принц Гарри с семьей вернулся в Великобританию

Принц Гарри с супругой Меган Маркл и детьми прибыл в Великобританию, сообщает The Telegraph. Герцоги Сассекские решили переехать из США, где жили более шести лет после конфликта с королевской семьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Madame Tussauds London / Reuters Фото: Madame Tussauds London / Reuters

Чартерный частный рейс из Калифорнии приземлился в международном аэропорту Бирмингема в 11:56 по местному времени (13:56 мск). Дети пары — семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет — уже поступили в британские школы и начнут обучение в сентябре. Семья планирует жить в частной резиденции недалеко от Лондона. Конкретное место, однако, не раскрывается.

О том, что герцоги Сассекские планируют вернуться в Великобританию после шести лет жизни в Калифорнии, The Telegraph писала со ссылкой на источники 19 августа. Как отмечалось в публикации, жить в Британии они собираются «длительное время», но в качестве «международной семьи», то есть сохранив дома в Калифорнии и Португалии. Возобновлять статус действующих членов королевской семьи герцоги не собираются, уточнил источник издания.