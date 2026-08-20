Возвращение блудного принца

Принц Гарри возвращается в Великобританию после многолетнего конфликта с королевской семьей. Шесть лет назад сын Карла III отказался от своих обязанностей перед короной и переехал с семьей в США. По данным британских СМИ, герцог и герцогиня Сассекские вернутся из Калифорнии в конце августа. Они поселятся в частной резиденции за пределами Лондона, а с сентября дети принца пойдут в британскую школу. Букингемский дворец узнал о возвращении на прошлой неделе, пишет The Guardian. По словам источников, сам король Великобритании рад, что будет чаще видеться с сыном и внуками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Впрочем, не все в королевской семье могут радушно принять Гарри, говорит журналист и автор Telegram-канала «Корона не жмет» Юлия Горшкова:

«Это никоим образом не говорит о том, что конфликт с остальными родственниками исчерпан. Более того, как мы помним, шесть лет назад, когда Гарри и Меган объявили, что покидают Великобританию, они также не привыкли заранее ставить семью в известность. Вполне возможно, что и сейчас произошла похожая история. По сообщениям СМИ, король узнал о возвращении сына на родину только 16 августа, хотя Гарри несколько недель назад уже был в Лондоне и мог лично пообщаться с отцом и рассказать ему об этом. Однако, судя по всему, он этого не сделал. Гарри и Меган действуют достаточно непредсказуемо: сначала принимают решения между собой и только потом уведомляют об этом родственников. Поэтому сложно сказать, были ли в курсе Уильям, Кэтрин или кто-то еще из семьи.

Самые напряженные отношения у Гарри, скорее всего, сохраняются со старшим братом Уильямом, поскольку именно его в большей степени коснулись критические замечания Гарри в книге "Запасной". Что касается Чарльза, которому тоже досталось, судя по всему, он уже готов простить сына: во время прошлого визита Гарри они виделись и общались. Можно сказать, что между ними конфликт исчерпан. А вот о каких-либо контактах Гарри с Уильямом речи пока не шло. Главный вопрос, который может повлиять на решение Гарри и Меган, — безопасность. Гарри долго добивался того, чтобы его семье предоставили государственную охрану. Видимо, что-то изменилось. Вполне возможно, что теперь они будут решать этот вопрос за свой счет».

В США принц Гарри и его жена Меган Маркл не раз критиковали родственников из Букингема. А некоторых членов королевской семьи обвиняли в расизме. По их словам, в кругу семьи беспокоились, что у детей Меган будет темная кожа, поскольку мать Маркл афроамериканка. На этом фоне в Великобритании семью принца лишили доступа к государственной охране. А в 2023-м Карл III выселил Гарри из загородной резиденции Фрогмор-хаус, расположенной в километре от Виндзорского замка. Переехав обратно в Лондон, принц вряд ли вернет себе какие-либо привилегии, говорит королевский обозреватель YouTube-канала BlushSupreme Людмила Раевская:

«Гарри и Меган шесть лет назад отказались от своих обязанностей под предлогом того, что в Великобритании им небезопасно находиться. Британская пресса, по их мнению, была слишком токсичной, и только в США они могли жить приватно и спокойно. За это время ничего не изменилось. Пресса стала относиться к Сассекским даже более токсично. Кроме того, Гарри, добиваясь через суд предоставления государственной вооруженной охраны для своей семьи, которая ему не положена, проиграл все судебные разбирательства и апелляции. Более того, он дал большое интервью BBC, в котором заявил, что не видит сценария, при котором его жена и дети вернутся в Лондон.

Может ли принц на этом фоне вернуться к королевским обязанностям? Журнал People, который считается близким к Сассекским изданием, сразу пояснил, что договоренности Дворца с парой остаются на уровне 2019 года. Поэтому для Меган и Гарри формально ничего не меняется. Но для образа пары в глазах широкой аудитории это важно. Рядом с Карлом III, Уильямом и Кейт Меган и Гарри становятся заметнее, и их по-прежнему ассоциируют с королевской семьей. Уже не так важно, что официально они не работают на корону. Только Великобритания может дать им тот контент, который будут покупать и который в будущем они смогут использовать для новых интервью, шоу и книг об их жизни и отношениях с королевской семьей».

Возвращение всей семьи принца станет их первым визитом в Британию с 2022 года. Последний раз Гарри приезжал с женой и детьми в королевство на похороны Елизаветы II.

Егор Парфенов