Непомнящий и Артемьев сыграют на Total Chess World Championship

Международная шахматная федерация (FIDE) обнародовала имена 18 участников турнира Total Chess World Championship, который откроется 10 ноября в Будапеште. В общей сложности их будет 24. Оставшиеся шесть путевок FIDE распределит в сентябре.

Два российских шахматиста — Ян Непомнящий и Владислав Артемьев — получили шанс побороться за награды нового мирового первенства по шахматам. Они попали в состав участников дебютного розыгрыша Total Chess World Championship — чемпионата по шахматному «многоборью», определяющего лучшего в партиях с более жестким, чем классический, контролем времени.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шахматным многоборцам придумали футбольный формат».