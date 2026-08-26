Непомнящий и Артемьев сыграют на Total Chess World Championship
Международная шахматная федерация (FIDE) обнародовала имена 18 участников турнира Total Chess World Championship, который откроется 10 ноября в Будапеште. В общей сложности их будет 24. Оставшиеся шесть путевок FIDE распределит в сентябре.
Два российских шахматиста — Ян Непомнящий и Владислав Артемьев — получили шанс побороться за награды нового мирового первенства по шахматам. Они попали в состав участников дебютного розыгрыша Total Chess World Championship — чемпионата по шахматному «многоборью», определяющего лучшего в партиях с более жестким, чем классический, контролем времени.
Подробнее — в материале «Ъ» «Шахматным многоборцам придумали футбольный формат».
Международная шахматная федерация (FIDE) и компания Norway Chess объявили о создании нового чемпионата мира под названием Total Chess World Championship Tour в октябре 2025 года. Турнир определит победителя в трех дисциплинах: классических шахматах, рапиде и блице. Пилотный формат турнира будет проведен в 2026 году, а первый полноценный чемпионат запланирован на 2027 год с общим призовым фондом в $2,7 млн.
Проект Total Chess World Championship был анонсирован в 2025 году и был придуман компанией Norway Chess. Он будет состоять из серии четырех турниров с большим призовым фондом, а пилотный вариант 2026 года будет более компактным и состоять из одного состязания. В марте 2026 года норвежский футболист Эрлинг Холанн стал инвестором турнира Norway Chess и нового чемпионата мира Total Chess World Championship, основав компанию Chess Mates совместно с бизнесменом Мортеном Борге.