В подмосковной Коломне обнаружили клад с 2 тыс. монет XV века

Специалисты Института археологии (ИА) РАН обнаружили при раскопках в подмосковной Коломне клад из 2,6 тыс. монет. Согласно предварительной датировке, монеты отчеканили в XV веке в период правления Василия I и Василия II Темного. Датировка же позволяет предположить, что клад могли спрятать во время эпидемии чумы 1425–1427 годов.

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«Самое главное, конечно, это состав этого монетного клада. Помимо того, что он целый, он единообразный. Именно в его полноте специалисты могут рассказать эту запутанную историю периода, о котором мы очень часто мало знаем»,— пояснила журналистам руководитель экспедиции Ася Энговатова (цитата по «РИА Новости»).

Монеты нашли в глиняном кувшине неподалеку от Коломенского кремля. По оценке ученых, 2,6 тыс. монет в те времена приравнивались к 13 руб. На эту сумму можно было купить два городских дома и 13 табунов лошадей. Уникальность находки состоит в том, что прежде клады указанного периода не доходили до ученых целиком. Древние сокровища находили обычные люди и после распродавали их. После изучения найденные монеты передадут Коломенско-Зарайскому государственному музею-заповеднику.

Истории 20 кладов, найденных в разных уголках Земли — в материале “Ъ” «Планета сокровищ».