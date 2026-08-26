В подмосковной Коломне обнаружили клад с 2 тыс. монет XV века
Специалисты Института археологии (ИА) РАН обнаружили при раскопках в подмосковной Коломне клад из 2,6 тыс. монет. Согласно предварительной датировке, монеты отчеканили в XV веке в период правления Василия I и Василия II Темного. Датировка же позволяет предположить, что клад могли спрятать во время эпидемии чумы 1425–1427 годов.
«Самое главное, конечно, это состав этого монетного клада. Помимо того, что он целый, он единообразный. Именно в его полноте специалисты могут рассказать эту запутанную историю периода, о котором мы очень часто мало знаем»,— пояснила журналистам руководитель экспедиции Ася Энговатова (цитата по «РИА Новости»).
Монеты нашли в глиняном кувшине неподалеку от Коломенского кремля. По оценке ученых, 2,6 тыс. монет в те времена приравнивались к 13 руб. На эту сумму можно было купить два городских дома и 13 табунов лошадей. Уникальность находки состоит в том, что прежде клады указанного периода не доходили до ученых целиком. Древние сокровища находили обычные люди и после распродавали их. После изучения найденные монеты передадут Коломенско-Зарайскому государственному музею-заповеднику.
Истории 20 кладов, найденных в разных уголках Земли — в материале “Ъ” «Планета сокровищ».