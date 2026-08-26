Полям посчитали погодный урон

Глобальное потепление стало одной из главных угроз для аграриев — по оценкам Strategy Partners, из-за этого себестоимость зерна в России выросла на 15–20%, а ежегодные потери урожая в связи с деградацией почв оцениваются до 3 млн тонн в год. Цифровые, инженерные и биологические решения в перспективе могли бы стать для сектора точками эффективности, однако эксперты и участники рынка отмечают, что климатические расходы в условиях низкой рентабельности и сокращения горизонта планирования сейчас не являются приоритетом для аграриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Изменение климата превратилось в один из ключевых факторов, влияющих на экономическую устойчивость агропромышленного комплекса, говорится в исследовании Strategy Partners (есть у “Ъ”). По оценкам аналитиков, по этой причине российские фермеры столкнулись с ростом себестоимости зерна на 15–20% и ежегодными потерями до 3 млн тонн урожая и 1,5 млн тонн кормов из-за деградации почв. Ситуацию усугубляет слабый уровень импортозамещения в секторе и рост цен на топливо и технику.

Повышение температуры и интенсивности опасных климатических ситуаций, отмечается в исследовании, напрямую воздействуют на производство, урожайность, инфраструктуру, логистику в АПК.

Так, температура в РФ в среднем уже выросла на 1,1–1,3°C — из-за этого северные регионы получают новые возможности, а традиционные аграрные центры юга и Черноземья сталкиваются с потерями урожая до 30% из-за засух. При этом, предупреждают аналитики, в последние пять лет наблюдается стабильный рост деградированных площадей — темпы потерь опережают восстановление.

Одновременно, полагают в Strategy Partners, будут усиливаться риски климатической ответственности для АПК — через обязательный учет и отчетность по выбросам парниковых газов, а также требования покупателей и экспортных рынков (в первую очередь это касается поставок в ЕС и Китай, где внедряются механизмы углеродного регулирования). Сейчас, поясним, промышленные компании с выбросами свыше 50 тыс. тонн СО2-эквивалента в год уже должны отчитываться о них (без обязанности оплаты). За непредставление данных штрафы могут достигать 500 тыс. руб. Впрочем, речи о введении жесткого регулирования пока не идет.

Для сохранения конкурентоспособности отечественного АПК, следует из исследования, необходима интеграция цифровых, биологических и инженерных решений, включая развитие дренажных систем и регенеративных технологий. Подобные решения, полагают аналитики, превращают ограничения в точки роста эффективности и позволяют достичь национальной цели — углеродной нейтральности к 2060 году.

Как отмечает зампред ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян, на фоне «околонулевой» рентабельности аграриям сейчас не до климатических расходов.

«Мы не видим научных оснований для форсированного внедрения инструментов "климатической адаптации", а также считаем избыточным расширение регуляторных механизмов»,— говорит он. Требования по углеродному следу, полагает Бабкен Испирян, для российских аграриев проблемой не являются — основные рынки сбыта отечественной продукции таких критериев не устанавливают.

По словам партнера практики устойчивого развития ДРТ Тимура Турсунова, снижение углеродного следа в АПК происходит лишь как побочный эффект экономии ресурсов — на фоне логистических сложностей и высоких кредитных ставок аграрии отказываются от долгосрочных экологических программ в пользу точечных инвестиций с быстрой окупаемостью (таких как спутниковый мониторинг, системы точного высева и капельного полива, которые снижают издержки на топливо и воду). Реальное включение российского АПК в мировой углеродный баланс, полагает он, произойдет только тогда, когда ключевые покупатели на Глобальном Юге (Китай, Индия, страны Ближнего Востока) начнут требовать верификацию углеродного следа сырья и доплачивать за «зеленый» статус продовольствия для защиты своих цепочек поставок,— это может случиться «не раньше чем через пять лет».

Анна Королева