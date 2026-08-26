Курдский военный альянс в Сирии расформировал боевые отряды

Курдский военный альянс «Сирийские демократические силы» (СДС) 25 августа официально уведомил о завершении своей 11-летней миссии и расформировании боевых отрядов. Соответствующее заявление было сделано командующим СДС Мазлумом Абди по итогам визита в Дамаск и переговоров с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Роспуск СДС ставит точку в процессе восстановления территориального единства страны, но оставляет открытым вопрос о том, что будет с тысячами курдских бойцов, которым не нашлось места в сирийской регулярной армии. Дамаск с тревогой следит за дальнейшими шагами Мазлума Абди, который планирует пойти в большую политику.

Заявление о роспуске СДС Мазлум Абди сделал в специальном телеобращении. «Мы объявляем о завершении миссии СДС и с полной ответственностью заявляем об их роспуске как независимой военной силы,— сказал курдский командир по итогам своего визита в Дамаск вместе с делегацией соратников.— Обстоятельства изменились. Страна вступила в новую фазу — фазу мира и построения новой Сирии… Мы хотим, чтобы этот день стал началом реального перехода с полей сражений на поля созидания и от военного к мирному времени».

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