Из комбатантов в политики

Курдский военный альянс «Сирийские демократические силы» (СДС) 25 августа официально уведомил о завершении своей 11-летней миссии и расформировании боевых отрядов. Соответствующее заявление было сделано командующим СДС Мазлумом Абди по итогам визита в Дамаск и переговоров с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Роспуск СДС ставит точку в процессе восстановления территориального единства страны, но оставляет открытым вопрос о том, что будет с тысячами курдских бойцов, которым не нашлось места в сирийской регулярной армии. Дамаск с тревогой следит за дальнейшими шагами Мазлума Абди, который планирует пойти в большую политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мазлум Абди

Фото: Ghaith Alsayed / AP Мазлум Абди

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Заявление о роспуске СДС Мазлум Абди сделал в специальном телеобращении. «Мы объявляем о завершении миссии СДС и с полной ответственностью заявляем об их роспуске как независимой военной силы,— сказал курдский командир по итогам своего визита в Дамаск вместе с делегацией соратников.— Обстоятельства изменились. Страна вступила в новую фазу — фазу мира и построения новой Сирии… Мы хотим, чтобы этот день стал началом реального перехода с полей сражений на поля созидания и от военного к мирному времени». Он подчеркнул, что СДС были с Сирией в тяжелейший момент ее истории, однако сейчас настала пора создавать «единую и стабильную» страну.

СДС были созданы в октябре 2015 года при активном участии Соединенных Штатов для борьбы с группировкой «Исламское государство» (ИГ, признано в РФ террористическим и запрещено).

Почти за десять лет районы северо-восточной Сирии, плотно взятые под контроль СДС, де-факто превратились в курдскую автономию. Но после смены власти в Дамаске 8 декабря 2024 года ситуация изменилась: США призвали СДС сложить оружие и пойти на сделку с новыми властями. Курдское командование было вынуждено подчиниться. 10 марта 2025 года Ахмед аш-Шараа и Мазлум Абди подписали соглашение об интеграции курдских районов в новую Сирию.

Однако в том же месяце сторонники Ахмеда аш-Шараа устроили в прибрежных районах Сирии, компактно населенных алавитским меньшинством, массовую резню мирного населения. Это всерьез насторожило командование СДС: курды приостановили процесс интеграции и ужесточили свои требования к администрации господина аш-Шараа.

В январе этого года начались столкновения между отрядами СДС и частями сирийской армии. Вашингтон дал понять курдам, что больше не намерен давать им политическое и военное прикрытие, после чего Дамаск инициировал наступление на позиции самопровозглашенной автономии. Это заставило СДС отступить и искать приемлемый вариант договоренностей.

К 25 августа СДС, по сути, уже прекратили существование как административная структура, некогда управлявшая населенными курдами нефтеносными районами северо-восточной Сирии: Дамаск восстановил политический контроль над этой частью страны.

Но у проекта военной интеграции СДС остается множество трудностей, обращают внимание источники американского издания Al-Monitor. По их данным, почти 5 тыс. курдских бойцов были официально включены в четыре отдельные бригады сирийской армии. Ожидается, что может быть сформирована еще и пятая. Однако как минимум 10 тыс. бывших комбатантов СДС, включая женские отряды, остались не у дел.

Отдельную головную боль для Дамаска создает фигура самого господина Абди. Как рассказали порталу Al-Monitor неназванные сирийские чиновники, Ахмед аш-Шараа хотел бы, чтобы Мазлум Абди работал в столице, где он находился бы в поле зрения властей. В этих целях полевому командиру была предложена роль советника президента по делам курдского меньшинства. Однако господин Абди пока не принял это предложение. «Ни Дамаск, ни Анкара (главный внешнеполитический покровитель новых властей Сирии.— “Ъ”) не хотят, чтобы он (Мазлум Абди.— “Ъ”) обладал реальной властью»,— сказал один из сирийских собеседников Al-Monitor.

По словам источников, сам Абди уже некоторое время вынашивает планы создания политической партии по модели турецкой Партии народного равенства и демократии (DEM), представляющей в парламенте Турции интересы курдского меньшинства. Сирийский аналог DEM, по задумке Мазлума Абди, будет отстаивать ценности светского либерализма, свободу национальных меньшинств и права женщин. Подобные планы, дают понять источники Al-Monitor, тревожат администрацию аш-Шараа, которая видит в этом угрозу своей власти.

Что касается США, то они поприветствовали заявление своих бывших союзников по борьбе с ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено).

«Вот как выглядит настоящая интеграция: нет победителей и проигравших, а есть партнеры с разными точками зрения, разрабатывающие дипломатическое решение для укрепления суверенного государства Сирия. Одна армия, одно правительство, одно государство»,— заметил в соцсети X посол США в Анкаре, специальный представитель по Сирии и Ираку Том Баррак.

Нил Кербелов