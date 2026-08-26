Алиханов заявил о росте обрабатывающей промышленности почти на 25% за пять лет

За последние пять лет обрабатывающая промышленность России выросла почти на 25%. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 годов промпроизводство прибавило 3,6%»,— сказал господин Алиханов. По его словам, рост этой области промышленности поддерживается инвестициями. Ежегодные капиталовложения увеличились с 3 трлн руб. в 2021 году до 7,3 трлн руб. в 2025 году.

Кроме того, господин Алиханов отметил рост зарплат в обрабатывающей промышленности. За прошлый год они увеличились почти на 14% и «приблизились вплотную к отметке 100 тыс. руб.», отметил министр.

В апреле прошлого года Антон Алиханов говорил о дефиците кадров в обрабатывающей промышленности. Тогда он призвал привлечь на российские предприятия дополнительно 1,9 млн человек. По итогам 2025 года производство обрабатывающей промышленности выросло на 3%. В правительстве ожидают, что в конце 2026 года показатель останется положительным и обрабатывающий сектор вырастет на 1%.