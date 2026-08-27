«Пришло время осмыслить наш сегодняшний день глазами классики»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» вступает в 90-й сезон. В преддверии юбилея его художественный руководитель Сергей Шуб рассказал «Ъ Северо-Запад», почему девизом года стал слоган «"Балтийский дом" — больше, чем театр!», какие премьеры ждут зрителей, зачем понадобилась Ассоциация театральных фестивалей и что сегодняшнему театру может дать классика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб

Фото: Анна Ривман Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб

Фото: Анна Ривман

— Сергей Григорьевич, расскажите о девизе этого сезона. Что он символизирует?

— Мы взяли этот девиз, потому что «Балтийский дом» — это не только театр со своим уникальным репертуаром, но и настоящий центр искусств, который проводит несколько крупных фестивалей. Самый известный — «Балтийский дом», затем «Встречи в России» и фестиваль моноспектаклей «Монокль». 28 августа театр откроет 90-й сезон премьерой «Гамлета» в постановке Анатолия Праудина. Впереди — новые проекты, премьеры и, конечно, юбилейные мероприятия.

— Чем юбилейный сезон порадует зрителей? Какие новые спектакли появятся в репертуаре?

— Никто не знает, порадует новый сезон или огорчит. Это маршрут, который кончается или победой, или поражением. Все зависит от множества факторов, и как сложится в итоге, никто не знает. Но мы надеемся, что новые режиссеры, которые приглашены на постановки в этом и следующем году, поставят спектакли, которые будут иметь успех у зрителей и профессионалов.

Режиссер из Казахстана Гульназ Балпеисова — ученица Римаса Туминаса — будет ставить у нас «Идиота»: премьера состоится в ноябре. Ее спектакль «Улпан» на прошлом фестивале «Балтийский дом» получил Приз прессы имени Леонида Попова, и мы очень ждем ее первую петербургскую постановку. Ясно, что гарантировать успех в обращении к такой литературе никогда нельзя, надо иметь большое мужество, чтобы взяться за такой материал.

В этом сезоне театр активно обращается к классике. «Сирано де Бержерак» Ростана поставит главный режиссер ярославского театра Александр Созонов. В завершение 2027 года — это уже будет 91-й сезон — на большой сцене состоится премьера спектакля «Горе от ума» Грибоедова в постановке Егора Равинского. Будет и новая работа на Малой сцене: в этом году выйдет спектакль по киносценарию Карена Шахназарова «Курьер» в постановке Екатерины Шиховой. Вот что ждет наших постоянных зрителей.

— В этом году в программе фестиваля «Балтийский дом» — спектакли из России, Индии и Китая. В чем их особенность и что делает их интересными для петербургского зрителя?

— В октябре состоится 36-й фестиваль «Балтийский дом». У него есть подзаголовок «Фестиваль фестивалей» — мы отобрали лучшее из фестивальных проектов России. В программе спектакли из разных городов, в том числе два московских: «Тупейный художник» по Лескову в постановке Камы Гинкаса и спектакль Театра имени Моссовета «Дядя Ваня» Андрея Кончаловского. Также будут наши постоянные партнеры из зарубежья — Китай и Индия. Из Индии привезут «Белые ночи» по Достоевскому. Это снова обращение к русской классике.

Знакомство с разными культурами бесконечно важно и интересно. И Петербург всегда был столицей всех морей и всех культур. Никто не скрывает, что мы, к сожалению, утратили возможность приглашать целый ряд театров из Европы — из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии. Но, теряя в одном, мы обретаем в другом: мы открываем Восток и новые территории, которые нам кажутся важными.

В апреле, как всегда, пройдет фестиваль «Встречи в России» — уже 29-й по счету, посвященный русскоязычным театрам зарубежья.

— В этом сезоне много классики. Это сознательный выбор?

— Да. Мне кажется, что сегодня пришло время осмыслить наш сегодняшний день глазами классики, через увеличительное стекло. Мы недавно выпустили спектакль «Гамлет» в постановке Анатолия Праудина — им откроем новый сезон. Этот спектакль впрямую заставляет задуматься о том, что сегодня значит «быть или не быть» в этом неспокойном мире. И каждый день измерять время критерием вечности.

— Спектакль «Курьер» — почему сейчас обращаются к темам 1980-х и 1990-х? Это не единичный случай.

— Прошлое всегда кажется значимее, чем настоящее. Поэтому есть интерес и ностальгия к литературе советского периода — это была замечательная драматургия. У нас идут пьесы Александра Червинского, Леонида Зорина и других прекрасных авторов. Наша литература всегда была сострадательной, жалостливой в хорошем смысле, а театр нужен, чтобы и плакать, и смеяться.

Что касается «Курьера» — повесть Шахназарова написана в 1970–1980-е годы, фильм вышел в 1986-м. Но интерес именно сейчас, мне кажется, связан с тем, что профессия курьера сегодня стала одной из самых востребованных. Мы договорились с режиссером, что в спектакль будут вставлены документальные кадры, монологи сегодняшних курьеров. Это даст прямую рифму с современностью.

— Вы недавно создали Ассоциацию театральных фестивалей. Для чего, в чем идея?

— Всякое объединение творческих институций полезно — веник прочнее отдельных веточек. Сегодня в России около 200 театральных фестивалей — больших и малых, и каждый живет своей жизнью. Назрела необходимость в общей информационной базе, в координации сроков проведения, в совместном поиске источников финансирования. Идея давно витала, но воплотилась именно сейчас. Одна из главных функций ассоциации — правомочность выдвижения спектаклей на конкурс «Золотой Маски». Учредителями Ассоциации вместе с нами стали Союз театральных деятелей и «Золотая Маска». Президентом стал Владимир Машков. Сейчас создается сайт, где каждый фестиваль, вошедший в ассоциацию (их уже около 50), разместит информацию о себе. Главная задача — чтобы каждый фестиваль стал не просто театральной единицей в своем городе, а заметным событием всей культурной жизни.

— Вы застали великую театральную эпоху — Товстоногова, Любимова, Эфроса. Что из нее вы привносите в современный театр?

— Я ничего не привношу — я по профессии театральный критик, но волею судьбы стал директором, а сейчас художественным руководителем. Я зритель. Я могу сказать, что мы жили и воспитывались в великую театральную эпоху, в эпоху театрального ренессанса — 60-е, 70-е, 80-е годы. Это была эпоха великих режиссеров — Товстоногова, Любимова, Эфроса, Падве, Владимирова, и актеров — Толубеев, Адашевский, Лебзак, Ургант, Лебедев, Стржельчик, Юрский. И великой литературы — Розов, Зорин, Радзинский, Шукшин, Вампилов.

Сейчас, к сожалению, актерская школа резко утрачивается — в этом есть влияние массовой культуры, сериалов. Но я вижу, что появляется новая генерация режиссеров, которая, мне кажется, продолжает традиции русской режиссуры. Лет десять назад было ощущение, что иногда пьесы пишут люди, никогда не читавшие пьес, а ставят режиссеры, не знающие Станиславского или Мейерхольда. Сейчас, к счастью, появляется поколение, которое встало на крыло и продолжает замечательную традицию.

— Вы говорили, что театр должен давать жизни витамины, которых ей не хватает. Каких именно?

— Театр должен давать человеку возможность и плакать, и смеяться, и утешаться, и заглядывать в завтрашний день. Как сказал мой большой друг Римас Туминас в нашем разговоре: «Театру сейчас нужна Арина Родионовна, которая расскажет сказку на ночь, чтобы у человека были силы и желание проснуться». Вот это — давать надежду, ощущение света впереди. Этого нам всем сегодня не хватает.

— И в завершение — что ждет зрителей в юбилейный сезон кроме премьер?

— 26 октября, в день рождения театра, состоится юбилейный вечер. Мы готовим творческие встречи с артистами, декаду лучших спектаклей, выставки. И, конечно, примем участие в проекте «Большие гастроли» — будем много ездить по стране. Театр-фестиваль «Балтийский дом» всегда остается местом притяжения для зрителей и профессионалов. И каждый новый сезон мы стремимся быть новыми и неожиданными — быть больше, чем театр.

Беседовала Анна Кашурина