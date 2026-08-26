Телефонный разговор президентов России и Сирии

В среду, 26 августа, состоялся телефонный разговор между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Ахмедом аш-Шараа, в ходе которого российский лидер выступил в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы двух государств обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Москвой и Дамаском. Отдельной темой беседы был подписанный 9 августа российско-сирийский меморандум о взаимопонимании, который посвящен перепрофилированию российских военных объектов на побережье Арабской Республики и трансформации их в совместные тренировочные центры. Президенты отметили значимость документа и договорились продолжать контакты.