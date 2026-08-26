Чистая прибыль Henderson в первом полугодии 2026 года сократилась вдвое

Чистая прибыль ритейлера ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп» (развивает сеть магазинов мужской одежды Henderson) в январе—июне 2026 года составила 452,84 млн руб., сократившись на 53% год к году. Это следует из опубликованных финансовых результатов компании по МСФО. Годом ранее прибыль ритейлера также снижалась, но менее заметно — на 33%.

Выручка ритейлера выросла почти на 4%, до 11,20 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 12%, до 1,84 млрд руб., показатель EBITDA составил 3,46 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли зафиксировалась на уровне 4%.

Основным фактором давления на прибыль стал рост расходов. Коммерческие, общехозяйственные и административные затраты компании выросли на 19,5% — до 5,97 млрд руб. Финансовые расходы увеличились на 11,2% — до 1,18 млрд руб.

В структуре доходов выручка собственных каналов продаж (розница и DTC) выросла на 5% — до 9,8 млрд руб. (без НДС). Доходы от продаж на маркетплейсах сократились на 3% — до 1,3 млрд руб. В Henderson пояснили, что с начала 2026 года сфокусировались на развитии собственной сети и рассчитывают на улучшение результатов в третьем и четвертом кварталах.

Акции компании на Московской бирже отреагировали на публикацию отчета небольшим снижением — на 0,9%, до 313 руб. за бумагу. Henderson остается единственным публичным одежным ритейлером в России. Сейчас у компании 169 магазинов в России и три — в Армении.

Снижение прибыли компании происходит на фоне общего охлаждения спроса. В первой половине 2026 года денежный объем российского fashion-рынка показал номинальный рост всего на 5–7%, а продажи в натуральном выражении снизились на 10–15%.

Виктория Колганова