Чистая прибыль Henderson упала на 33%

В первом полугодии 2025 года чистая прибыль ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп» (работает под брендом Henderson) составила 964 млн руб., сократившись на 33% год к году. Это следует из отчетности компании по МСФО.

Выручка компании при этом выросла на 17% год к году, до 10,8 млрд руб. Показатель EBITDA прибавил 3%, до 3,6 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 8,9%.

«Хэндерсон Фэшн Групп» управляет 167 магазинами одежды и обуви Henderson в 67 городах России. Акции компании торгуются на Мосбирже. Это единственная публичная компания на российском рынке одежного ритейла. На отчетность акции компании реагировали небольшим снижением — на 0,6%, до 561 руб. за бумагу к концу основных торгов.

Операционная компания группы Henderson — ООО «Тами и Ко». Согласно ее полугодовой отчетности, в январе—июне в магазинах сети было продано более 3 млн товаров, рост год к году на 8,8%. Но посещаемость LFL-сопоставимых магазинов снизилась на 7%.

